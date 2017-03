Megvan a másodfokú ítélet a lúggal támadó orvos ügyében

Kilenc év börtönre ítélte péntek délután másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla a volt kedvesét lúggal megnyomorító Dr. B. Krisztiánt. Az orvos soha többé nem praktizálhat, ugyanis örökre eltiltották szakmája gyakorlásától. Az ítélet kimondta: Renner Erika akár meg is hallhatott volna sérülései miatt - közölte a Bors A reggel 9 órára ítélethirdetés jelentősen elhúzódott, mert az orvos ügyvédje egy kiegészítő beadványt nyújtott be, így a bíróságnak újra meg kellett nyitni a bizonyítási eljárást. Emiatt ismét a tárgyalóba hívtak korábban meghallgatott szakértőket, Zacher Gábort és Molnár Miklóst - írják.Zacher megerősítette, amit korábban is mondott: Renner Erika sérüléseit egésze biztosan kémiai anyag okozta, s nem leforrázástól szenvedett égési sérüléseket. Zacher kifejtette: azért is alakulhat ki ilyenkor életveszélyes állapot, mert a maró anyag a nyálkahártyát is érintette. Ezek után, noha korábban már elhangoztak a perbeszédek, egy perbeszéd-kiegészítést is tartottak - számolt be a perről a lap.

A mostani másodfokú ítélet szigorúbb büntetést szabott ki, az orvost első fokon négy évre ítélték. A vád is szigorodott, életveszélyt okozó testi sértésre módosult. A pénteken kihirdetett ítélet nem jogerős, mert a védelem fellebbezést nyújtott be.Az ügyészség szerint 2013. március 12-én reggel sisakban és maszkban támadt az őt elhagyó Erikára, betuszkolta a lakásba, leteperte, megkötözte, levetkőztette, majd maró lúggal leöntötte a nemi szervét. A nő rengeteg műtéten van túl, és további operációk várnak rá.A bíró részleteiben pontosan megtervezett bűncselekménynek nevezte a történteket, amelyekkel a vádlott célja az volt, hogy női mivoltában megsértse áldozatát és korlátozza későbbi szexuális életét. Mindezt az motiválta, hogy szakítottak, és ezzel a nő megsértette a férfiúi hiúságát. Hozzátette: ezért sem fogadta el a bíróság azt az álláspontot, hogy akár emberölés kísérletének is lehetne minősíteni a történteket, azzal ugyanis ezt a kívánt célt nem érhette volna el a vádlott.Erika a Borsnak azt is elárulta, két éve áll védelem alatt, elköltözött abból a lakásból, ahol a támadás érte. Az épület be van kamerázva, a bíróságtól is kérte adatai zárt kezelését, hogy új címe ne tudódjon ki.