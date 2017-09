Megvan a Tesco-sztrájk időpontja, de még titok

Megegyeztek a Tesco-dolgozók sztrájkjának várható időpontjáról a Tescónál működő munkavállalói érdekképviseletek, de a dátumot egyelőre nem közlik.



A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) sztrájkbizottságai a munkabeszüntetés részleteiről tárgyaltak - mondta Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke hétfőn az MTI-nek.



Hozzátette, hogy országos sztrájkra készülnek, és a két szakszervezet sztrájkbizottsága szerdán is folytatja az egyeztetést.



Karsai Zoltán, a KASZ sztrájkbizottságának elnöke közölte: a Tesco-dolgozók nem fogadták el a társaság múlt heti ajánlatát, amely szerint a Tesco idén már nem számol béremeléssel, inkább a jövő évi bártárgyalásokra akar koncentrálni. A létszámkérdés rendezésére pedig munkacsoportokat állítana fel a cég, és ezeknek kellene áruházakra és munkakörökre vetítve megállapítani a munkaerőhiány mértékét, amit a dolgozók csupán időhúzásnak tekintenek - jegyezte meg.



A Tescóval a tárgyalások elméletileg szeptember 11-én folytatódnak - tette hozzá a KASZ sztrájkbizottságának elnöke.



Bubenkó Csaba korábban sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a KDFSZ 25 százalékos béremelést követel, ami 14 milliárd forint ráfordítást jelentene a cég számára. A szakszervezet célja, hogy az áruházláncnál a legalacsonyabb béren foglalkoztatott munkavállaló fizetése is közelítse meg a bruttó 200 ezer forintot.



Azt is elvárják, hogy a munkavállalói létszámot 15 százalékkal emelje a cég. A szakszervezet követeli továbbá, hogy a külső munkaerő - az alvállalkozók által foglalkoztatottak - létszáma a teljes munkavállalói körhöz viszonyítva ne haladhassa meg a 15 százalékot.



A szakszervezet szükségesnek tartja azt is, hogy a vállalat a költségvetéséből a munkaeszközökre fordítható összeget a jelenlegi 13 százalékról emelje 30 százalékra.



A KASZ és a KDFSZ közös sztrájkkövetelései közül, amelyeket még augusztus második felében juttattak el a szakszervezetek a munkáltatóhoz, Karsai Zoltán a múlt héten példaként említette a létszám kérdését, a béremelést, a régóta a vállalatnál dolgozó munkavállalók megbecsülését, a bértorlódás problémáját és a munkaeszközök felülvizsgálatát.