Menczer: a Sargentini-jelentés bosszú Magyarországgal szemben

A Sargentini-jelentés nyilvánvaló bosszú Magyarországgal szemben, amiért elutasította az illegális bevándorlást, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szerint. Menczer Tamás hétfőn az M1 aktuális csatornán úgy fogalmazott, a jelentésben vannak hazugságok, és olyan régi ügyeket is előszedtek benne, amelyeket már régen lezártak az Európai Unió (EU) különböző fórumain.Az államtitkár szerint a jelenlegi Európai Bizottságnak és Európai Parlamentnek nincs politikai felhatalmazása arra, hogy Magyarországot elítélje, mert a magyar kormány a bevándorlással kapcsolatban a magyar és az európai emberek érdekeit és véleményét képviseli. Az Európai Bizottságnak és Parlamentnek az európai embereket kellene képviselniük, furcsa tehát, hogy azt a Magyarországot és magyar kormányt akarják megbüntetni, amely helyettük ezt megteszi - mondta Menczer Tamás.Kijelentette: a magyar kormány úgy gondolja, hogy a hatalom forrása a nép, az EU különböző fórumain azonban már nem teljesen osztják azt a nézetet, hogy az embereket kellene képviselni. Ezért a kormány elvárása, hogy sorsfordító kérdésekben már ne hozzon döntéseket az Európai Bizottság és az Európai Parlament, mivel jövő tavasszal választások lesznek és az emberek majd elmondják, hogy milyen jövőt szánnak Európának - hangoztatta Menczer Tamás.Az államtitkár arról is beszélt, hogy az európai politikusok két táborra szakadtak. Az Emmanuel Macron francia elnök vezette, bevándorlást támogató és magukat progresszívnek nevező csoport annyira haladó, hogy a biztonságot, valamint az európai és keresztény kultúrát a múlt részének tekinti, és úgy véli, Európa eljutott történelme végére, fejlődni pedig csak úgy tud, ha illegális bevándorlókkal kevert társadalmakat hoz létre.Ezzel szemben az Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Matteo Salvini olasz belügyminiszter vezette csoport meg akarja állítani a bevándorlást és meg szeretné őrizni Európát az európaiaknak - tette hozzá.Menczer Tamás a Kossuth rádió 180 perc című műsorában arról beszélt, hogy fajsúlyos kihívásokkal néz szembe az Európai Unió, ilyen például a Brexit, az ukrajnai háborús konfliktus, a gazdasági problémák, az energiabiztonsági kérdések, valamint az illegális bevándorlás. Ezeket kellene kezelni, és nem egy tagállamot minden ok nélkül vegzálni - jelentette ki az államtitkár.