Mentőápolókra támadt a részeg férfi

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt vádat emelt a Keszthelyi Járási Ügyészség egy fehérorosz állampolgár ellen, aki részegen az őt ellátó mentőápolókra támadt - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.



Pirger Csaba közölte: a fehérorosz férfi augusztusban a nagybátyjával egy hévízi szabadtéri rendezvényen vett részt, ahol nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott. Erősen ittasan egy asztalnál elaludt, később beesett egy közeli bokorba, ahol mozdulatlanul feküdt.



Járókelők értesítették a mentőket, akik a férfit hordágyra fektették és az előírásoknak megfelelően tépőzáras övvel rögzítették. Erre a férfi kiabálni kezdett, lecsatolta magáról az övet és leszállt a hordágyról. Dühében a mentőautó hátsó ajtajait akkora erővel csapta be, hogy az egyik szárnyon horpadás keletkezett. Ezután a jármű rendszámtábláit fényképezte, imbolygó járással a gépkocsi elé ment, majd a mentőautó ajtaját szándékosan nekicsapta, illetve rá is nyomta a behajoló mentőápoló hátának, kisebb sérülést okozva.



Az erőszakoskodót a járókelők segítségével sikerült a földre teperni és a rendőrség kiérkezéséig visszatartani, de az erőszakos indulatkitörések miatt a rendőrök is csak kényszerítőeszköz segítségével tudtak intézkedni vele szemben.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)