Mentsük meg a sündisznókat!

Az Orpheus Állatvédő Egyesület állatmentői arra kérik az autóvezetőket, hogy aközlekedésbiztonságot nem veszélyeztetve, az útra tévedő állatokra ilyenkor fokozottabban ügyeljenek. Megfelelő sebesség választással a legtöbb gázolás elkerülhető lehetne. A sündisznó egyébként védett állat, így az úttesten pusztuló egyedek eszmei értéke sem elhanyagolandó.



Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője sündisznó mentéshez a következőket javasolja: ha vezetés közben az úttesten sünit látunk, úgy körültekintően álljunk le és a forgalom által használt területről tegyük az út szélére a sünt. Ne vigyük túl messzire, mert előfordulhat, hogy megmentett állat épp a kicsinyeinek kutatja botorkálás közben az élelmet, ebben az esetben a kicsinyei is valahol a közelben lehetnek. A legtöbb természetben élő sün erősen bolhás, tüskéi szúrnak, gépjárműbe tenni, hazavinni nem javasolt. A süni úttestről történő leemeléshez használjunk újságpapírt, rongyot. Mindennapi apró tetteink is hozzájárulhatnak a környezetünk védelméhez. Világunkat Mi magunk alakítjuk, ez az eszme vezérelje tetteinket a természet értékeinek megóvása kapcsán is.