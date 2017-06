Miben változik a kenyér csütörtöktől?

• Változik a kenyér meghatározásánál a tömeg-előírás

• Megszűnik a „házi kenyér" elnevezés

• A fogyasztók az elnevezés alapján tudnak tájékozódni



A fontosabb változások:

A sütőipari termékekre vonatkozó szabályozásban csütörtöktől változás következik be, miután véget ért a hathónapos átmeneti időszak. A Magyar Pékszövetség részt vett az előkészítő munkában és üdvözli a szabályozást. Septe József, a szervezet elnöke bízik abban, hogy a hatósági ellenőrzések tovább erősítik az életbe lépő szabályok betartását, valamint a vásárlók korrekt kiszolgálását: „A fogyasztó ezentúl az elnevezés alapján is el tud majd igazodni a kenyerek, pékáruk világában, és azt kapja, amit vásárolni szeretne. Természetesen, a leghitelesebben a szakboltokban érdemes tájékozódni az összetételről közvetlenül a szakbolti eladóktól."A Magyar Pékszövetség összegyűjtötte a legfőbb tudnivalókat, amelyekkel pontosítani kívánja a sajtóban megjelent információkat.2017. június 22-én kezdődően már csak a rendeletben leírtaknak megfelelő tartalommal és jelöléssel ellátott termékek hozhatók forgalomba.A szabályozás értelmében az a kenyér nevezhető, amelyben a rozstartalom szintje legalább 60 százalék, szemben az eddigi 40 százalékkal. Amennyiben a rozstartalom nem éri el 60%-ot, már csak a rozsos kenyér megnevezést lehet használni akkor, ha legalább 30% rozsőrleményt tartalmaz a kenyér. Ehhez eddig elég volt mindössze 15,1 százaléknyi rozstartalom is.Ezentúl csak is azok a termékek számítanak, amelyek bizonyítottan 60 százalék, vagy afeletti mértékben tartalmaznak teljes kiőrlésű lisztet. Eddig ehhez elég volt 5 százaléknyi teljes kiőrlésű liszt is.Ugyancsak jelentős arányban változnak aminimumkövetelményei is. A Graham kenyér esetében minimum 90 százalékban kell graham lisztet használni sütésnél és legfeljebb 10% lehet az egyéb búza vagy rozsőrlemény mennyisége, míg a tönköly esetében pedig 60 százalék az alsó határérték és legfeljebb 40% egyéb búza vagy rozs őrleményt tartalmazhat.elnevezés megszűnik, helyette az ebbe a csoportba tartozó termékeketlehet forgalomba hozni.hogy bár korábban a kenyér legkisebb kiszerelési egysége 500 gramm volt, ma már a 250 gramm alsó határérték engedélyezett, így az ekkora tömegű terméket is lehet kenyérnek nevezni, amennyiben megfelel az ehhez szükséges többi előírásnak, és rendelkezik a szükséges címkével is.A kenyerek tápértékét, továbbá a zsírok, szénhidrátok, fehérje, rost, só mennyiségét 100 g késztermékre vonatkozóan a csomagolt áruk esetében továbbra is fel kell tüntetni a csomagoláson. Ez az előírás a csomagolatlan termékekre is vonatkozik – amennyiben a vásárló kéri, akkor az eladónak tájékoztatnia kell ezekről az adatokról.