Migrációkutató: hurráoptimizmus jellemzi a nemzetközi szervezeteket

A Migrációkutató Intézet (MKI) igazgatója szerint a nemzetközi szervezeteket az irreguláris migráció közgazdasági összefüggéseivel kapcsolatban "hurráoptimista", a szakmai megközelítést nélkülöző alapállás jellemzi.



Orbán Balázs kedden, a témában rendezett budapesti szakmai workshopon erre példaként hozta az ENSZ migrációs egyezménytervezetét, amely szerint - mondta - a migráció úgy ahogy van, jó dolog. Szerinte szakmai értelemben egy "nonszensz leegyszerűsítés", hogy ez közgazdaságtani értelemben jó a kibocsátó, a tranzit- és a fogadó országoknak is.



Szólt arról is, az olaszországi választások eredménye arra példa, hogy az európai állampolgárok "józan többsége" komolyan aggódik a migráció és annak irreguláris, azaz szabályozatlan, ellenőrizetlen formája miatt.



Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának (NKE SVKK) igazgatója arról beszélt, hogy 2015 óta jelentősen csökkent az Európába érkező irreguláris migránsok száma: az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség hivatalos adatai szerint 2015-ben még 1,8 millió, 2016-ban 511 ezer és 2017-ben valamivel több mint 200 ezer irreguláris migráns érkezett Európába.



Bár Európa egészét érinti az irreguláris migráció, nincs egyenlően elosztva ez a gazdasági teher, a 2015-ös migrációs válság is leginkább 8-10 országot érintett - mondta.



Tálas Péter kitért arra is, hogy paradox módon azok az országok aggódnak leginkább a migráció miatt, amelyeket "konkrét formájában" nem is nagyon érintett. Erre példaként említette a Balti és a közép-kelet európai országokat. Ugyanakkor általában Európa társadalmai úgy tekintenek a migrációra mint 2015 óta állandósult problémára - tette hozzá.



Janik Szabolcs, az MKI kutatója elmondta, hogy az adatok szerint 2015-ben az Európába érkezettek 70 százaléka 18-64 év közötti, 72 százalékuk férfi volt. Ez az arány 2016-ban mindkét esetben 68 százalékra csökkent.



Ez elméletileg ígéretesnek tűnik, ugyanakkor árnyalja a képet, ha megvizsgáljuk az Európába érkezettek nyelvtudását és képzettségét - hívta fel a figyelmet, példaként hozva egy 2016-os németországi felmérést, amelyre hivatkozva azt mondta, hogy a migránsoknak átlagban sokkal alacsonyabb az általános képzettségi szintjük, mint a németeknek, és nem vagy alig beszélnek németül.



Hivatalos adatok szerint Németországban tavaly nyáron 50 százalék körüli volt a munkanélküliségi ráta a valamiféle nemzetközi védelemre jogosultak körében - mondta el Janik Szabolcs.



A kutató szerint egy kísérleti projekt zajlik Európában a legnagyobb befogadó tagállamokban, és az Európai Unió történetében még nem volt példa hasonló kihívásokra.



Az irreguláris migráció gazdaságtana - hoz vagy visz? című szakmai workshopot az MKI és a NKE SVKK szervezte.