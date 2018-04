Minden eddiginél több veszélyt jelent Magyarországnak az ENSZ migrációs csomagja

egy évtizedek óta Magyarországon dolgozó és adót fizető magyar ember és egy határsértéssel érkező illegális migráns ugyanazokra a szolgáltatásokra lenne jogosult az állam részéről

A tárcavezető kitért rá: elfogadhatatlan az is, hogy a javaslat szerint nem szabad különbséget tenni egy ország adófizető polgárai és a migránsok között a számukra nyújtott állami szolgáltatások tekintetében. Ez azt jelentené, hogy- mondta. Kijelentette: Magyarország ilyen rendelkezést soha nem fog alkalmazni.Szijjártó Péter szerint az is elképesztő eleme a javaslatnak, hogy már a migránsok megindulását megelőzően képzési programokat indítanának nekik.A tárcavezető New Yorkban részt vesz az ENSZ globális migrációs csomagjáról folytatott kormányközi tárgyalás soron következő fordulóján.