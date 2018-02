Minimum 20 percet késnek a vonatok

Petőfiszállás és Csengele között a váltószerkezet meghibásodása miatt nem közlekedhetnek a vonatok - tájékoztatta a Mávinform szerda délelőtt az MTI-t. A közlemény szerint a meghibásodás miatt a Budapest-Szeged és a Budapest-Kunszentmiklós-Tass-Kelebia vonalon is késnek a vonatok.



Ebes-Debrecen és Budapest-Esztergom között ismét pontosan közlekednek a vonatok - tájékoztatta a Mávinform szerda reggel az MTI-t. A közlemény szerint az ebesi és az esztergom-kertvárosi váltóberendezéseket megjavították. Ennek eredményeként Ebes és Debrecen között ismét mindkét vágányon közlekednek a vonatok és a Budapest-Esztergom vonalon is visszaállt a menetrendszerinti közlekedés. Fokozatosan áll helyre a menetrendszerű vonatközlekedés a Budapest-Cegléd-Püspökladány-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony és a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes vonalon is - írták.





Korábban írtuk:



A közlemény szerint a Budapest-Cegléd-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon egy váltóállító berendezés hibája miatt nő a vonatok menetideje. Hasonló műszaki probléma miatt késnek a vonatok a Budapest-Esztergom és a Budapest-Kunszentmiklós-Tass-Kelebia vonalon is - fűzték hozzá.



Jákó-Nagybajom és Beleg között, Kutas megállónál elromlott a Gyékényesről Kaposvárra tartó személyvonat mozdonya, ezért feltorlódtak a szerelvények a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes vonalon. Ott egyórás késéssel kell számolni. Az időjárás miatt késnek a vonatok a Szombathely-Csorna-Győr vonalon - írták.