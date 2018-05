Miniszterelnöknek választotta Orbán Viktort az országgyűlés - videók

Orbán: ellenezzük a kvótát, harcolunk a határok megvédéséért, kiállunk a keresztény kultúráért

Orbán: kormányom a szabad magyarok és a szuverén magyar állam kormánya lesz

Orbán: mi kereszténydemokraták vagyunk és kereszténydemokráciát akarunk

Orbán: a magyar ügy ma nyert ügy, minden együtt van, amit a nagy tervek megkövetelnek

Orbán: kormányom a három harmadot szolgálja majd

Orbán Viktor - ÉLETRAJZ



1963. május 31-én született Székesfehérvárott. 1981-ben érettségizett szülővárosában, a Teleki Blanka Gimnázium angol tagozatán. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1987-ben szerzett jogi diplomát. 1983-ban egyik alapító tagja volt a Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiumnak (mai nevén: Bibó István Szakkollégiumnak), 1984-ben több társával együtt létrehozták a szakkollégium társadalomelméleti folyóiratát, a Századvéget.



Az egyetem befejezése után szociológus gyakornokként a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézetében dolgozott, 1988 áprilisától tagja volt a Közép-Európa Kutatócsoportnak. 1989-90-ben az oxfordi Pembroke College-ban a brit liberális politikai filozófia történetét tanulmányozta.



Alapító tagja az 1988. március 30-án megalakult Fiatal Demokraták Szövetségének (Fidesz), amelynek nevét 1995 áprilisában Fidesz - Magyar Polgári Pártra, 2003-ban Fidesz - Magyar Polgári Szövetségre változtatták. 1988-89-ben a Fidesz egyik szóvivője, ugyanebben az időszakban, majd 1990-93-ban országos választmányának tagja volt. 1993-ban megválasztották a Fidesz elnökének, a tisztséget 2000-ig, a pártelnöki és kormányfői poszt szétválasztásáig töltötte be, 2003 óta ismét ő a párt elnöke.



1989. június 16-án Nagy Imre és mártírtársai ravatalánál, a Hősök terén elmondott beszéde nyomán országosan ismert politikussá vált. 1989 nyarán a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalócsoportjának tagja volt.



1990 óta országgyűlési képviselő, 1990-93-ban pártja parlamenti frakciójának vezetője, 1994-1998 között az Országgyűlés európai integrációs ügyek bizottságának elnöke volt.



1998. július 6. és 2002. május 27. között a Fidesz - Magyar Polgári Párt vezette koalíciós kormány miniszterelnöke volt.



A 2002-es parlamenti választások után országgyűlési képviselőként dolgozott, a 2002-es és a 2006-os parlamenti választásokon kormányfőjelölt volt.



Miután a Fidesz-KDNP a 2010-es parlamenti választásokon kétharmados többséget szerzett, az Országgyűlés 2010. május 29-én miniszterelnökké választotta. A pártszövetség újabb kétharmados választási győzelme után, 2014. május 10-én az Országgyűlés ismét kormányfővé választotta. A 2018. április 8-án tartott országgyűlési választásokon a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a KDNP magas választási részvétel mellett ismételten kétharmados győzelmet aratott, így a következő kormány is Orbán Viktor irányításával kezdheti meg a munkát.



1992 és 2000 között a Liberális Internacionálé alelnöke volt. 2002-ben megválasztották az Európai Néppárt alelnökévé, ezt a tisztséget 2012-ig töltötte be.



Számos nemzetközi elismerés birtokosa, egyebek mellett 2001 májusában az American Enterprises Institute és az Új Atlanti Kezdeményezés Szabadság Díját kapta meg Washingtonban. Ugyanabban az évben a francia Nemzeti Érdemrend Nagykeresztjével és a Hanns Seidel Alapítvány Franz-Josef Strauss-díjával is kitüntették, 2004-ben a Mérite Européen díj arany fokozatával ismerték el az európai egység és a demokrácia érdekében kifejtett tevékenységéért.

Az Országgyűlés csütörtöki ülésen vendégként részt vett Áder János köztársasági elnök, Schmitt Pál volt köztársasági elnök, Mádl Dalma Antall Józsefné , továbbá Boross Péter és Medgyessy Péter volt miniszterelnökök, a magyarországi és határon túli történelmi egyházak vezetői, a külhoni magyar közösségek képviselői, diplomáciai testületek tagjai és az európai parlament magyar képviselői.A miniszterelnök beszéde alatt nem voltak a teremben az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a DK képviselői.A kormányfő beszéd után Kövér László házelnök lezárta az ülésnapot, a parlament pénteken folytatja munkáját.- jelentette ki Orbán Viktor csütörtökön a parlamentben.Orbán Viktor miniszterelnöki beiktatási beszédében kiemelte: Brüsszelben ma fizetett aktivisták, bürokraták és politikusok ezrei dolgoznak azért, hogy a migrációt alapvető emberi joggá minősítsék, ezért akarják elvenni tőlünk a jogot, hogy magunk dönthessünk, kit fogadunk be és kit nem.Szükségünk van az unióra, és az uniónak is szüksége van ránk - tette hozzá a miniszterelnök, kiemelve: minden erejükkel azt fogják képviselni, hogy az uniónak a szabad nemzetek szövetségeként kell működnie, fel kell adnia az európai egyesült államokra vonatkozó "hagymázas rémálmait", s vissza kell térnie a realitások talajára.Annak érdekében, hogy az az Európa, amelyet szeretünk, és amelyért készen állunk komoly áldozatokra is, ne lépjen fel az önfelszámolás következő lépcsőfokára, ki kell és ki is fogunk állni az európai politika pástjára - tette hozzá a miniszterelnök."Most, hogy eskümet letettem, a nemzet minden egyes tagjának, mind a tizenötmillió magyarnak, külön-külön és együttesen is a saját lelkiismeretére hivatkozva megerősítem, hogy minden cselekvésemben nemzetünknek és országunknak, a magyar embereknek, a magyar érdekeknek és a keresztény értékeknek a szolgálata fog vezérelni" - zárta beszédét Orbán Viktor.- mondta Orbán Viktor miniszterelnök, miután letette esküjét az Országgyűlés csütörtöki ülésén.A kormányfő úgy fogalmazott, "egy olyan ország önbizalmával és méltóságával kell élnünk, amely tudja, hogy a magyarok többet adtak a világnak, mint amit kaptak tőle".Mint mondta, szeretné meggyőzni a szomszéd országokat, hogy összefogva, Európa legbiztonságosabb, leggyorsabban fejlődő, egységes gazdasági, kereskedelmi és közlekedési területévé építsék a Kárpát-medencét.- jelentette ki Orbán Viktor.- mondta Orbán Viktor csütörtök délután a parlamentben.A miniszterelnök beiktatási beszédében azt mondta: az eddigi sikerekhez hozzájárult, hogy "nyíltan kimondtuk: a liberális demokrácia korszaka véget ért".A kormányfő úgy fogalmazott,A kormányfő csütörtökön, újraválasztása után tartott beszédében, az Országgyűlésben azt mondta: régen álltak olyan jól a csillagok Magyarország felett, mint éppen most. "A magyar ügy ma nyert ügy, minden együtt van, amit a nagy tervek megkövetelnek" - fogalmazott.Szavai szerint"Azt akarják, hogy az előttünk álló jövő lehetőségeihez méltó kormányunk legyen. Ez bátorít és feljogosít, hogy terveinket ne négy-, hanem tízéves kitekintéssel készítsük el. Sőt, inkább 12 éves időtávban kell most gondolkodnunk" - jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a felelős kormányzás is ezt követeli meg, hiszen az Európai Unió következő költségvetése, illetve végrehajtása valójában 2030-ig tart majd.- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön újraválasztása után tartott beszédében, az Országgyűlésben.Hangsúlyozta: a haza nem lehet ellenzékben, mert az magasan a pártok felett áll, "szolgálata nem függhet attól, hogy éppen ellenzékiek vagy kormánypártiak vagyunk".- jelentette ki.A kormányfő köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a választáson, és különösen azoknak, akik a Fidesz-KDNP-re szavaztak.Orbán Viktor beszédet mond.Miután a himnusz elhangzott, Kövér László felkérte Orbán Viktort, hogy írja alá az eskü okmányokat.Orbán Viktor miniszterelnök letette a miniszterelnöki esküjét.Az országgyűlés megválasztotta Orbán Viktort miniszterelnöknek.A Fidesz elnökét - aki 2010 óta tölti be a kormányfői tisztséget - 134 igen szavazattal, 28 nem ellenében választották meg a képviselők.Ezzel a miniszterelnök újból hivatalba lépett. Orbán Viktor - akit 1998, 2010 és 2014 után negyedszer választottak kormányfővé - ezután esküt tett az Országgyűlésben.Kövér László házelnök megnyitotta az országgyűlést, és köszöntötte az egybegyűlteket. Értesítette az országgyűlést, hogy Janiczak Dávid Jobbikos képviselő lemondott a mandátumáról, így az országgyűlés létszáma 198.Megalakulása utáni első ülésébe kezd ma az áprilisban megválasztott Országgyűlés. A képviselők újból miniszterelnökké választhatják Orbán Viktort, majd pénteken létrehozhatják az új kormány minisztériumait.A parlament honlapján elérhető napirendi javaslat szerint délután fél háromkor tartják a miniszterelnök-választást, a döntéshez az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép. Az eskütétel után a kormányfő beszédet mond a parlamentben.Áder János köztársasági elnök az Országgyűlés keddi alakuló ülésén javasolta, hogy a parlament Orbán Viktor kormányfőt, a Fidesz elnökét válassza újra miniszterelnöknek.Péntekre a minisztériumok felsorolásáról, valamint egyes ehhez kapcsolódó törvények módosításáról szóló kormánypárti előterjesztés összevont vitáját és egyben zárószavazását tervezik, ha a képviselők előző nap - négyötödös többséggel - hozzájárulnak a házszabálytól eltéréssel való tárgyaláshoz. Korábban, az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalássorozaton - Harrach Péter kereszténydemokrata frakcióvezető beszámolója szerint - az ellenzék hozzájárult a házszabálytól való eltéréshez.A képviselőcsoportok megállapodása alapján a kormány megalakulásáig napirenden kívüli felszólalások, interpellációk, azonnali kérdések és kérdések nem hangoznak el.