Miniszterelnökség: a Fidesz és Lázár János feljelentést tesz a HírTV és az Index ellen

A közlemény szerint a HírTV és az Index a legaljasabb és legmocskosabb eszközöket vetette be annak érdekében, hogy befolyásolják a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást. A HírTv Célpont című műsorának pénteki (2018. 02. 23.) adásában, és ezt követően az Indexen is "hazug és aljas rágalmak" hangzottak el, illetve jelentek meg, amelyek szerint a Csongrád megyei Fidesz és Lázár János személyesen alkut kötött volna büntetőeljárás hatálya alatt álló romákkal a cigány szavazatok megszerzéséért - írták.



Közölték: az elhangzott hamis vádak miatt az érintett sajtószervek felelősségre vonása iránt haladéktalanul intézkednek. A Fidesz és Lázár János aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazás bűncselekménye miatt azonnal feljelentést tesz, az elkövetők így a büntetőbíróság előtt fognak felelni. Hozzátették, hogy kezdeményezik a szükséges sajtó-helyreigazítási eljárásokat is, megfelelő helyreigazítást követelve.



Emellett haladéktalanul személyiségi jogi pert is indítanak "a teljességgel megalapozatlan, valótlan és súlyosan sértő tényállításokkal szemben", és kérni fogják a bíróságtól, hogy a rágalmak valótlanságának megállapítása mellett kötelezzék a hazugságokat közlő sajtószerveket megfelelő elégtételadásra és nyilvános bocsánatkérésre, tiltsák el őket hazugságaik terjesztésétől, valamint milliós nagyságrendű sérelemdíj iránti igényüknek is érvényt fogunk szerezni.