Miniszterelnökség: a kormány akkor is megvédi a magyarokat, ha ez a Velencei Bizottságnak nem tetszik

A kormány számára Magyarország az első, ezért akkor is megvédi a magyarokat, ha ez a Velencei Bizottságnak és a Soros-hálózatnak nem tetszik - hangsúlyozta péntek délután az MTI-hez eljuttatott közleményében a Miniszterelnökség.



A Velencei Bizottság pénteken szólított fel a "Stop Soros" törvénycsomag bizonyos rendelkezéseinek visszavonására, mondván, hogy azok súlyosan akadályozzák a törvényesen működő civil szervezetek tevékenységét.



Erre reagálva a Miniszterelnökség azt írta: sajnálattal tapasztalják, hogy a Velencei Bizottság ebben az ügyben nem jogi tanácsadó testületként viselkedik, hanem "a Brüsszeltől és a bevándorlást szervező Soros-hálózattól már jól ismert politikai vádakat ismételgeti, és politikai nyomást kíván gyakorolni Magyarországra".



A magyar kormány szerint elfogadhatatlan, hogy a testület a társadalmi egyeztetés hiányát emlegeti, miközben - mint megjegyezték - Magyarország az egyetlen hely Európában, ahol az emberek népszavazáson és nemzeti konzultáción is kinyilváníthatták akaratukat a migrációval kapcsolatban, és az áprilisi választáson egyértelmű felhatalmazást adtak a kormánynak és a parlamentnek: "védje meg az országot a bevándorlástól és lépjen fel az illegális migrációt segítő szervezetekkel szemben".



Elfogadhatatlannak nevezték azt is, hogy "vannak olyan bevándorlást segítő szervezetek, amelyek nyíltan az uniós és a magyar törvények kijátszására buzdítják a migránsokat, köztük olyanokat is, akik valójában nem jogosultak a védelemre". Az illegális migráció szervezőivel szemben határozottan fel kell lépni, mert bűncselekményt követnek el, továbbá kárt okoznak Európának és Magyarországnak - szögezték le.



Leszögezték: a kormány kiáll a Stop Soros törvény mellett, nem vonja vissza és nem helyezi hatályon kívül azt, hiszen - mint írták - a törvény Magyarország védelmét szolgálja, és határozott fellépést tesz lehetővé az illegális migráció szervezőivel szemben.