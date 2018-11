Miniszterelnökség: a nemzeti identitás és a biztonság foglalkoztatja a magyarokat az unió jövőjében

A magyarokat egyértelműen a nemzeti identitás és a migrációval összefüggő biztonság kérdése foglalkoztatja legjobban az Európai Unió jövőjével kapcsolatban - mondta az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.



Varga Judit, a francia kezdeményezésre Európa-szerte megrendezett Fórum Európa jövőjéről elnevezésű konzultációs sorozatról beszámolva közölte, a magyar kormány összegezte a tizenegy magyarországi nagyvárosban tartott teltházas fórumok eredményeit és azokat elküldte az Európai Tanácsnak.



Kiemelte, a konzultáción sokan aggodalmukat fejezték ki az unió eddigi és jövőbeli migrációs stratégiájával kapcsolatban. Sok kritika érte a Sargentini-jelentést és a Magyarország ellen indított 7. cikkely szerinti eljárást, "amellyel kapcsolatban mostanra egyértelműen kijelenthetjük, célja Magyarország elítélése a migrációellenes álláspontja miatt" - fogalmazott.



A Miniszterelnökség államtitkára hangsúlyozta, a fórumokon minden olyan téma terítékre került, amelyekben Magyarországnak vitája van az Európai Unióval. Például az energiaárak és az adózási kérdések meghatározásának joga, továbbá az is, miként lehetne továbbra is magyar kézben tartani a magyar földeket - fejtette ki.



Fontos, hogy ezekben a stratégiai jelentőségű kérdésekben megmaradjon Magyarország döntési joga és önrendelkezése, hiszen "ha engedünk a nyomásnak, akkor később nem lesz lehetőségünk változtatni azokon" - jelentette ki Varga Judit.



A kormány képviselője szerint a fórumok tapasztalatait összegezve az derült ki, hogy a magyarokat foglalkoztatja az Európai Unió és benne Magyarország jövője, de egy olyan Európát képzelnek el, ahol nemzetállamok együttműködése egymás véleményének tiszteletben tartása mellett valósul meg, és ahol nem ítélnek el egy országot sem bevándorlást ellenző politikája miatt.



Varga Judit szólt arról is, a magyar kormány örömmel csatlakozott a francia kezdeményezéshez, hiszen az állampolgárokkal történő konzultáció a magyar kormány régóta fennálló gyakorlata. Emlékeztetett, jelenleg is zajlik a családok jövőjéről szóló nemzeti konzultáció, amellyel a kabinet immáron nyolcadik alkalommal kérte ki az emberek véleményét ebben a formában.