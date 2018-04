Mintegy 266 ezer levélszavazat érkezett az NVI-hez

Összesen több mint 266 ezer levélszavazat érkezett az NVI-hez, ebből mintegy 226 ezret bontottak fel, és ezek közül csaknem 195 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke csütörtökön a Nemzeti Választási Bizottságnak adott tájékoztatóján.



Pálffy Ilona az ülésen azt közölte, postán 38 ezer 412 levélszavazat érkezett, a külképviseleteken 205 ezer 48-at adtak le, míg a magyarországi országgyűlési egyéni választókerületek székhelye szerinti választási irodákban 23 ezer 137-et.



Patyi András NVB elnök emlékeztetett arra, hogy a törvény értelmében a levélszavazatoknak postán szombat éjfélig kellett megérkeznie az NVI-hez, a később érkezett szavazatok már nem számlálhatók meg. A számlálást vasárnap este 7 órakor kezdhették meg, a feldolgozás az NVB tagjainak jelenlétében indult meg, és azóta is tart, és abban a pártok által felkért megfigyelők is részt vehetnek.



Pálffy Ilona arról is beszámolt, hogy az eddig beérkezett levélszavazatok között 3240-et tekintett az NVI érvénytelennek, az NVB döntésének megfelelően. A testület korábban arról hozott határozatot, hogy azokat a levélszavazatokat, melyek külső borítékján a biztonsági csík elszíneződött, felbontottnak, és ezért érvénytelennek kell tekinteni.



A Nemzeti Választási Bizottság csütörtöki ülésének keretében a tagok megvizsgálták valamennyi, a külképviseletekről a budapesti választási központba érkezett szavazatgyűjtő urnát, és azok állapotát mindannyian sértetlennek találták.