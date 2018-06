Mit jósol nekünk Medárd? - Ilyen lesz az időjárás szombat estig

Délnyugat, nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és késő délutántól előbb ott, majd éjszaka már máshol is - legkisebb eséllyel északkeleten - előfordulhat zápor, zivatar, amelyet néhol felhőszakadás, jégeső is kísérhet.



Szombaton északkeleten gomolyfelhős, napos idő várható, másutt gyakori gomolyfelhő-képződés valószínű, több helyen alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. Pénteken a délkeleti, szombaton az északkeleti szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 32 fok között alakul.