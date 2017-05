MLP: jelentős állami bevételt jelentene, ha legalizálnák a kannabiszt

A Magyar Liberális Párt (MLP) szerint kiürült minden ellenérv a kannabisz legalizálása ellen, amellyel stabil és jelentős állami bevételeket is szerezni lehet.



Sermer Ádám, a párt ifjúsági szervezetének elnöke szombaton, sajtótájékoztatóját követően az MTI-nek telefonon elmondta, nemzetközi tapasztalatok szerint, ha egy ország tenni szeretne a kábítószerek valódi káros hatásai ellen, akkor az első lépcső a kannabisz és származékainak legalizálása.



Kijelenthető az is - folytatta - , hogy a kannabisz már nem kapudrog, vagyis nem lehet rá a kemény drogok világába való belépőként tekinteni. Csak az illegalitás teheti azzá, mert a kereskedők olyanokkal állnak kapcsolatban, akik később kemény drogokat kínálnak a kannabiszt vásárlóknak - tette hozzá.



Sermer Ádám leszögezte: a legalizálással jelentős adóbevételre is szert tehet az állam, amelyet kutatásra, addiktológiai problémák megoldására, prevencióra fordíthat a kormány. Magyarországon ezzel szemben az állam nem foglalkozik a legnagyobb addikciós problémával, az alkohollal, sőt, mindenkinek engedélyezték a pálinkafőzést.



Szerinte a társadalom akkor készül fel a kannabisz legalizálására, ha az a közbeszéd része lesz. Ezt a liberális pártnak el kell indítania, mert az ország le van maradva ebben, ahogy az orvosi felhasználású kannabisz engedélyezése terén is - mondta.