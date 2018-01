MNB: a magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakítása jelentősen javította a fenntarthatóságot

Az MSZP Országos Központja szerdán bejelentette: a Fidesz 2011 óta nem vezeti be az egyéni nyugdíjszámlákat. Az MSZP feljelentést tesz "Orbán Viktor, Matolcsy György, Selmeczi Gabriella és a bűnszervezet más tagjai ellen közfeladati helyzettel visszaélés, hivatali visszaélés, csalás és hűtlen kezelés miatt".



A Fidesz kötelezettséget vállalt arra, hogy az állami visszalépés után mindenkinek egyéni számlája lesz. Azóta eltelt nyolc év, a 3000 milliárd magánnyugdíj vagyont gyorsan eltüntették, de az egyéni számlavezetés még mindig nem létezik - írta közleményében az MSZP.



A jegybank közleményében kifejtette: a 2010 utáni reformintézkedések - mint a magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakítása és a korhatár előtti nyugdíjazás szigorítása - összességében nemcsak a nyugdíjrendszer korábbi pénzügyi hiányát csökkentették, hanem jelentősen javították a rendszer fenntarthatóságát is.



A reformintézkedéseknek köszönhetően a nyugdíjrendszer bevételei immár a 2030-as évek közepéig fedezhetik a kiadásokat, azaz mintegy 20 évig biztosítottak az egyensúlyi állapot melletti nyugdíjkifizetések. A magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakítása nagymértékben segítette a költségvetés válságkörülmények ellenére is sikeres konszolidációját, valamint a Magyarország elleni túlzott-deficit eljárás (EDP) megszüntetését. A magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása következtében a költségvetés hiánya évente több mint 300 milliárd forinttal javult. A strukturális reformok alapozták meg a további évek béremeléseit is - írták.



A jegybank közölte továbbá: "az MNB továbbra is visszautasít minden pártpolitikai nyomásgyakorlást, egyúttal felszólítja a politikai erőket, hogy tartózkodjanak a közvélemény félrevezető tájékoztatásától".



A közlemény kitért arra is, hogy a magán-nyugdíjpénztári kilépések statisztikai elszámolása 2014 óta változatlanul, a nemzetközi statisztikai előírásoknak megfelelően történik, a módszertani leírás elérhető az MNB honlapján, a statisztikai aloldalon.