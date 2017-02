MoMe, a DK és az Együtt is az olimpiai pályázatot és a kormányt bírálta

"Sikerült meghátrálásra kényszeríteni Orbán Viktort, Tarlós Istvánt és Borkai Zsoltot"

A Momentum Mozgalom „egyik szeme boldog, a másik pedig sír" amiatt, hogy a kormány, a főváros és az olimpiai bizottság Budapest olimpiai pályázatának visszavonása mellett foglalt állást – közölte a szervezet elnöke.Fekete-Győr András hangsúlyozta: azért boldogok, mert a népszavazást támogató több mint 266 ezer aláírás „sűrítménye volt az emberek tettvágyának", amivel sikerült meghátrálásra kényszeríteni Orbán Viktor miniszterelnököt, Tarlós István főpolgármestert és Borkai Zsoltot, a Magyar Olimpia Bizottság elnökét. Ugyanakkor a másik szemük azért sír, mert „megint nem hallgatták meg az embereket" egy kérdésben, miközben a vita során lehetőség lett volna dönteni arról, hogy „mire költsünk" a következő évtizedekben. A „NOlimpia" kampánnyal azt is ki akarták fejezni, hogy nekik más prioritásaik vannak: az egészségügy és az oktatás fejlesztése – fűzte hozzá.

"A kormány számoljon el az eddig felhasznált 27 millió forinttal" Fotó: MTI - Mohai Balázs

Kitért arra is, hogy miközben őket ügynöközték le kormánypárti politikusok, továbbra is titkosak az ügynökakták. Ezért az a céljuk, hogy ezek az akták végre nyilvánossá váljanak.Kérdésre válaszolva elmondta: egyetlen politikai erővel sem keresik az együttműködést és őket sem keresték meg. Ám lehetnek olyan nemzeti ügyek, amelyek során együttműködnek másokkal – fűzte hozzá Fekete-Győr András.Soproni Tamás alelnök arról beszélt, hogy az egész Kárpát-medencében meg akarják alakítani "a cselekvés köreit" annak érdekében, hogy erőt mutassanak a politikai elitnek. Ezzel pedig be kívánják fejezni a rendszerváltást – mondta, hozzátéve: 45 napos országjárásba kezdenek, amelynek során olyan embereket keresnek, akik felül akarnak emelkedni a megosztottságon.Juhász Péter visszautasította, hogy valaha konszenzus lett volna a rendezésről, szavai szerint pártja a kezdetektől ellenezte azt. A pártelnök az eddig felhasznált 27 milliárd forint visszacsoportosítását, elszámolást és a további költések leállítását sürgette. Értékelése szerint a Fidesz közpénzek eltulajdonítására és politikai haszonszerzésre használta volna a játékokat.

"Derüljön ki, mire és mennyit költöttek" Kép: dkhirek

Pataki Márton, az Együtt budapesti elnöke azt kifogásolta, hogy a lekötött 16 milliárd forintnyi szerződésértékből 17 millió esetében volt verseny, az esetek többségében nem volt egynél több érvényes ajánlat.A Demokratikus Koalíció (DK) azt követeli, hogy a kormány és a főváros számoljon el azzal a pénzzel, amit az elmúlt egy-két évben az olimpia megrendezésével összefüggésben elköltött.A párt ügyvezető alelnöke közölte: közérdekű adatigénylések sorát nyújtják be minisztériumoknak, a fővárosnak, valamint a Magyar Olimpia Bizottságnak, hogy kiderüljön, mire és mennyit költöttek el az elmúlt időszakban.Molnár Csaba kijelentette, hogy a DK soha egyetlen pillanatig nem támogatta a budapesti olimpiát, sem a Fővárosi Közgyűlésben, sem a parlamentben.

Úgy vélik, sokkal inkább az egészségügyre, a szegénység felszámolására kellene pénzt költeni, semmint egy olyan olimpiára, amelyen a "Fidesz-közeli építőipari és kommunikációs cégek gazdagodhatnak".Mindezek miatt a DK örül a pályázat visszavonásának, de szerintük az lett volna tisztességes, ha a budapesti választópolgárok akaratának eleget téve kiírják a népszavazást. Orbán Viktor miniszterelnök "gyáván megfutamodott", mint korábban a vasárnapi boltzárral kapcsolatban is - jegyezte meg Molnár Csaba.