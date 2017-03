Most cseréljen kazánt vagy konvektort! Majdnem a felét az állam állja

Folytatódik az Otthon melege program, csütörtökön megjelenik a családi házak és társasházak komplex fűtéskorszerűsítését, kazán- és konvektorcseréjét, illetve a kiegészítő elemek, például kémények felújítását, cseréjét támogató pályázat - mondta Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.



Az államtitkár közölte, hogy a támogatási kérelmeket június 6-tól elektronikus úton lehet benyújtani a pályázati portálon keresztül ügyfélkapus regisztrációval, egy pályázó legfeljebb 700 ezer forintot kaphat, a vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a felújítás teljes költségének a 40 százalékát.



Szabó Zsolt szerint a 3,5 milliárd forintos keretösszeg mintegy 7 ezer háztartás fűtésének korszerűsítésére lehet elegendő. Hozzátette, hogy a pályázatba a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) lakóépületek energiahatékonyságát támogató, visszatérítendő támogatását is be lehet vonni legfeljebb 50 százalékos arányban, 10 százalékos önerő mellett.



Elmondta, hogy hasonló, komplex, kéményátépítést is támogató pályázat még nem jelent meg, a kiírás szerint valamennyi anyag- és szolgáltatási költség elszámolható, ami a beruházáshoz kapcsolódik, így például radiátorok, hőszabályozók, és korszerű, energiahatékony konvektorok beszerzésére is lehet fordítani a támogatást.



Az államtitkár bejelentette azt is, hogy az Otthon melege program várhatóan májusban újabb, 700-800 millió forintos keretösszegű pályázat kiírásával folytatódik, amely a háztartási gépek (hűtő- és fagyasztógépek, illetve mosógépek) cseréjét támogatja majd.