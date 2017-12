MSZP-s képviselőt vettek őrizetbe zsarolás, visszaélés és kábítószerkereskedelem gyanújával

A Budapesti Nyomozó Ügyészség a helyi önkormányzati képviselőként is működő ügyvédet zsarolás, ügyvédi visszaélés, kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki gyanúsítottként, és az előzetes letartóztatását indítványozza.A megalapozott gyanú szerint a képviselőként is tevékenykedő ügyvéd járt el egy öröklési szerződés ügyében, amelynek tárgya egy budapesti ingatlan volt. Az örökhagyó halála után a rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2017 júliusában a szerződés szerinti örököst fenyegetéssel arra kényszerítette, hogy az általa örökölt ingatlan ½ tulajdoni hányadát 6.000.000 forintért – a valós értéknél alacsonyabb árért – adásvételi szerződéssel ruházza át egy harmadik személyre.A sértett a fenyegetés hatására, valós szerződéskötési szándék nélkül az ingatlan 1/2-ed tulajdoni hányadának eladásáról szóló adásvételi szerződést aláírta, az ingatlan tulajdonjogának átruházásért pénzt nem kapott.A szerződés szerinti tulajdonos tulajdonjogának bejegyzésére – a sértett közbeavatkozása miatt – a Földhivatalnál végül nem került sor.A budapesti nyomozó ügyészek 2017. december 15-én a hajnali órákban – házkutatással is egybekötött – akciót hajtottak végre a terhelt budapesti tartózkodási helyén.A házkutatás során a fenti bűncselekményt is alátámasztó bizonyítékok mellett az ügyészek – az előzetes vélemény alapján – kábítószert, valamint kábítószer fogyasztásához szükséges eszközöket is lefoglaltak.Mindezek alapján a férfit a Budapesti Nyomozó Ügyészség zsarolás bűntette, ügyvédi visszaélés bűntette, közokirat-hamisítás bűntett kísérlete, valamint kábítószer kereskedelem bűntette megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki, őrizetbe vette, és indítványozza az előzetes letartóztatását.