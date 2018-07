MSZP: a nemzetközi közösség segítségét kérik a Quaestor-károsultak

Szakács László a Parlament déli bejáratánál tartott sajtótájékoztatón - ahol mintegy ötven károsult is megjelent - elmondta: 220 milliárd forint tűnt el a Quaestornál, a károsultak száma 32 ezer, és három éve nincs felelőse az ügynek.



Hozzátette: az állam a kártalanítási alapból a kisbefektetők kárának 17, illetve 25 százalékát fizette ki, majd elvették tőlük annak jogát, hogy saját követelésük után menjenek.



A szocialista politikus kifejtette: a törvény szerint a károsultak az állami kártalanításon túl nem érvényesíthetik követelésüket a felszámolási eljárásban, vagy ha a felszámoló csalárdul járt el, akkor a felszámoló ellen.



Azért fordulnak a nemzetközi közösséghez, hogy adják vissza nekik ezt a jogot - mondta Szakács László.



Kálmán-Pikó István, a Quaestor-károsultak képviselője közölte, levelet írnak az összes európai parlamenti képviselőnek, továbbá az EU és a NATO tagállamai magyarországi nagyköveteinek, mert ugyan a Sargentini-jelentésben "egy félmondat erejéig" szerepel a Quaestor-ügy, de annak részleteit is szeretnék megvilágítani.



Hozzátette: a Quaestor-vagyon eltűnt, régen kormányközeli vállalkozóknál van. Kifizették a minisztériumokat, az önkormányzatokat és a VIP-listán szereplőket, ezzel szemben a 32 ezer kisbefektető semmit nem kap - közölte. Szerinte ez is mutatja a jogállamiság magyarországi helyzetét.