MSZP: Molnár Zsolt áll bármilyen vizsgálat elé, bár abszurdnak tartja

Áll bármilyen vizsgálat elé Molnár Zsolt, az MSZP elnökségi tagja - erről a politikus a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában beszélt pénteken annak kapcsán, hogy pártja miniszterelnök-jelöltje, Botka László élesen kritizálta őt egy lapinterjúban.



Molnár Zsolt kifogásolta, abszurdnak és "pártállami időket idézőnek" nevezte, hogy egy meg nem hozott döntéssel kapcsolatban lenne ilyen vizsgálat. Arról nem tud, hogy van egyáltalán, de ha igen, akkor áll elébe - jelezte.



Botka László a 168 óra csütörtöki számában megjelent interjúban az MSZP álláspontjával ellentétesnek minősítette Molnár Zsoltnak, a párt országos elnökségi tagjának a véleményét, aki szerint hagyni kellene, hogy az LMP önállóan indulhasson és az MSZP nem vitathatja el, hogy Gyurcsány Ferencnek, a DK elnökének a parlamentben a helye.



Molnár Zsolt sajnálatosnak nevezte, hogy az MSZP belső ügyeivel foglalkoznak, ahelyett, hogy az ellenzéki stratégia kialakításával, a kormány leváltásával törődnének.



A politikus a rádióműsorban kifejtette: szerinte nincs olyan hallgató, aki szerint a Demokratikus Koalíció létezik Gyurcsány Ferenc nélkül. Hozzátette: ő továbbra is széleskörű szövetségi politikát támogat, de ebben a kérdésben ősszel az országos választmánynak kell döntenie, a testület döntését el fogja fogadni. Arról is beszélt, hogy ismeri a fővárosi és nagyvárosi párttársai véleményét, és utalt arra, hogy az elmúlt napok közvélemény-kutatásai az MSZP csökkenő támogatását mutatják. Szerinte nincs egyedül az álláspontjával, azt széleskörűnek nevezte.



"Tartok attól, hogyha nem tudunk létrehozni egy széleskörű szövetséget, akkor úgy fogják értelmezni a választók is meg a politikai elemzők is, hogy föladtuk a választást és Orbán Viktor kottájából játszunk" - fogalmazott, hozzátéve: bízik abban, hogy ezt el fogják kerülni.