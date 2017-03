MSZP: tenni kell a magyarországi igazságtalanság ellen

Igazságot kell tenni, mert ma Magyarország legnagyobb baja, hogy igazságtalanság van, amely szegénységet szül - jelentette ki a Magyar Szocialista Párt (MSZP) miniszterelnök-jelöltje csütörtökön, országjáró körútja szolnoki állomásán.



Botka László, a "Tegyünk igazságot! Fizessenek a gazdagok!" elnevezésű utcafórumon mintegy kétszázötven ember előtt azt mondta: "a Fidesz nem erős, hanem erőszakos, a Fidesz addig erős, amíg úgy érzi, hogy mi gyávák vagyunk".



A szocialista politikus szerint a kormány "Rogán haverjával együtt" több tízmilliárd forintot költhet a "mi adónkból" a Magyarország jobban teljesít és erősödik kampányra, amelynek állítása nem igaz - tette hozzá Botka László.



A magyar társadalom ezernyi baját "populista módon" úgy próbálja a Fidesz elfedni, hogy mindig újabb ellenséggel küzd, most például az Európai Unióval - utalt az "Állítsuk meg Brüsszelt!" elnevezésű, szavai szerint orbáni plakátra.



Botka László tragikusnak nevezte a jelenlegi hazai helyzetet, szerinte ezért van szükség új baloldali politikára.



Állítása szerint nem véletlen, hogy több mint 500 ezer magyar hagyta el az országot, és minden hatodik kisgyermek külföldön születik.



A felmérések szerint a magyar háztartások, családok 50 százalékának a lakásán, házán kívül nincs más vagyona - közölte Botka László. Azt mondta: a magyarok 40 százaléka a létminimum alatti szinten él, 45 százaléknak minimális vagyona van a lakásán kívül, leginkább egy gépkocsi, esetleg néhány hónapra elegendő megtakarítás. Csupán a magyar háztartások 5 százaléka rendelkezik 30 millió forintnál, 100 ezer eurónál nagyobb vagyonnal, megtakarítással, közülük 1 százaléknak van 100 millió forint fölötti vagyona.



Botka László igazságos, többkulcsos adórendszer bevezetését szorgalmazza, mert állítása szerint ma az átlag- vagy az alatti jövedelműek adóterhelése a legnagyobb Európában.



Véleménye szerint luxusadót kellene fizetniük a 100 millió forintnál nagyobb vagyonnal, a 10 millió forintnál nagyobb ingósággal, gépjárművel rendelkezőknek vagy azoknak, "akik helikopterrel járnak lakodalomba", valamint a havi egymillió forintnál többet keresőknek is.



Kiemelte: az MSZP programja az adócsökkentést hirdeti. Szavai szerint tervezett intézkedéseik az adórendszerben évi 300 milliárd forint átcsoportosítását szolgálják. Ekkora összeggel a minimálbéren élők, a munkások, a gazdálkodók, az átlag- vagy az alatti jövedelemből élők terheit lehet csökkenteni - jegyezte meg, hozzátéve: "ezt a gazdagoknak kell befizetniük az államkasszába, mert nem tették meg az elmúlt években". Botka László úgy fogalmazott: igazságtalanság uralkodik az egészségügyben is, ahol "hagyták lerohadni" a közkórházakat és közrendelőket, miközben egyre több a drága magánrendelő azoknak, akik ezt meg tudják fizetni. Eközben a többségnek egyre rosszabb az egészségügyi ellátása - mondta.



A miniszterelnök-jelölt szerint az oktatásban is különválik a "szegények és gazdagok Magyarországa". Az elmúlt években négyszeresére emelkedett a gyermeküket magániskolába írató szülők száma - közölte, hozzátéve: pusztulnak az iskolák, a tanárok nem taníthatnak szabadon és a tehetség nem bontakozhat ki.



Botka László azt ígérte, hogy a "kormányváltás után", ha lehullanak a "fideszes béklyók" az igazságszolgáltatásról, a rendőrségről, az ügyészségről és a bíróságról, mindent megtesznek a "demokratikus jogállami keret megteremtése" érdekében.



Hangsúlyozta: az új baloldali program tanult a 2010-es év hibáiból, stílusában, tartalmában új ahhoz képest. Hozzátette: garanciát jelent mindazoknak, akiknek rossz emlékei vannak a 2010 előtti kormányzásról, de le akarják váltani a Fideszt.



Szavai szerint az új baloldali program valódi, szabadságra épülő, demokratikus, karakteresen a nyugdíjasokat, munkavállalókat, fiatalokat, a "melósokat" képviselő baloldali szociáldemokrata program lesz.



"Igenis van remény eltakarítani, a történelem szemétdombjára száműzni ezt a rezsimet, amely kirabolt és kifosztott bennünket és sajátjának tekinti az országot" - jelentette ki az MSZP miniszterelnök-jelöltje.



Molnár Gyula, az MSZP elnöke az utcafórumon arra buzdította a jelenlevőket, hogy szavazzanak az MSZP-re.