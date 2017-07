Munkaszüneti nap lehet december 24-is

Megkezdődhet az aláírásgyűjtés a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása ügyében, miután a Kúria elutasította a kérdés hitelesítéséről szóló választási bizottsági határozat ellen benyújtott jogorvoslatot.



A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) június 6-i ülésén hitelesítette Bíró Zoltán magánszemély népszavazási kérdésének aláírásgyűjtő ívét, amelyen az a kérdés szerepelt, hogy "Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?"



Az NVB hitelesítő határozata ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be, arra hivatkozva, hogy a kérdés nem felel meg az egyértelműség követelményének. A felülvizsgálati kérelmet a Kúria kedden bírálta el, és tette közzé végzését a honlapján. A bíróság érdemi vizsgálat nélkül utasította el a kérelmet, mert ugyan a kérelmező csatolt ügyvédi meghatalmazást beadványához, a felülvizsgálati kérelmet a kérelmező csak saját kezűleg aláírva, ügyvédi ellenjegyzés nélkül nyújtotta be.



Az NVB hitelesítő határozatával szemben ezt az egyetlen jogorvoslatot nyújtották be, így a Kúria döntésével jogerőre emelkedett az NVB hitelesítő határozata. A Kúria döntését meg kell jelentetni a Magyar Közlönyben, majd - miután a kezdeményező igényli - a Nemzeti Választási Iroda elnöke öt napon belül átadja a szervezőnek a hitelesítő záradékkal ellátott aláírásgyűjtőív-mintapéldányt. A népszavazási kezdeményezést csak ezen az íven lehet támogatni.



A szervezőnek 120 napja van összegyűjteni a népszavazás kiírásához szükséges 200 ezer aláírást.