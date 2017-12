Mutatjuk, milyen kedvezményekkel készülnek a karácsonyra a mobilszolgáltatók

Több kedvezményt, korlátlan, bővített adatforgalmat, illetve beszélgetést kapnak a mobilszolgáltatók ügyfelei az ünnepek alatt - közölték a telekommunikációs vállalatok az MTI érdeklődésére.



A Vodafone Magyarország minden hangalapú előfizetéssel rendelkező lakossági és üzleti havidíjas és feltöltőkártyás ügyfelének december 25-26-án korlátlan beszélgetést nyújt, aktiválás nélkül. A november 13. előtt aktivált feltöltőkártyás előfizetők esetében is automatikusan jár a díjmentes beszélgetés, a november 13. után aktivált feltöltőkártyás ügyfelek pedig abban az esetben részesülhetnek a díjmentes beszélgetésben, ha december 22. éjfélig legalább egyszer tetszőleges összeggel feltöltik kártyájukat. A szolgáltató az év minden napján korlátlan beszélgetéssel rendelkező Redes előfizetőinek, valamint minden Android és iOS operációs rendszerű okostelefonnal rendelkező ügyfélnek a My Vodafone alkalmazásban nyújt kedvezményeket.



A Telekomnál december 24-től december 26-án éjfélig azok a szerződéses és feltöltőkártyás lakossági és üzleti ügyfelek, akiknek a csomagjában még nincs benne ezen alkalmazások korlátlan használata és felhasználható mobilnet egyenleggel rendelkeznek, úgy használhatják a Facebook és Instagram közösségi alkalmazásokat, hogy az nem csökkenti az adatkeretüket. Az adatforgalmi kinullázás nem vonatkozik a fenti alkalmazásokon keresztül elérhető, vagy azokba beágyazott videoforgalmakra. A Telekom közölte, azok, akik a karácsonykor korlátlanul használható közösségi alkalmazásokkal a ímindenkibelead hashtaggel fotókat osztanak meg téli élményeikről, ezzel támogatják az Autistic Art Alapítványt is. A társaság minden feltöltött kép után 100 forintot utal az alapítványnak, az összegyűjtött pénzt az autizmussal élő fiataloknak fenntartott otthonok fejlesztésére fordítják.



A Telenor idén adventi naptárt indított, amiben minden napra más meglepetést vagy kedvezményt ad. Az advent eddig eltelt napjain az ügyfelek találhattak már például ajándék adatforgalmat és jelentős készülékvásárlási kedvezményt is.