Mutatjuk milyenek lesznek a szavazólapok április 8-án

A pártlistás szavazólapokból az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készült. A szavazólapokon 23 pártlista neve szerepel.Miután az NVB nyilvántartásba vette az országos pártlistákat, és az erről szóló határozatok ellen benyújtott jogorvoslatok lezárultak, a testület feladata a szavazólapok adattartamának jóváhagyása volt.Ez az úgynevezett imprimálás azt jelenti, hogy az NVB elfogadja a szavazólap "képét", azt, hogy helyesen szerepelnek-e rajta a jelölőszervezetek, valamint a listákon lévő jelöltek neve.A jogszabály szerint a szavazólap a pártlisták nevét az NVB által március 6-án kisorsolt sorrendben tartalmazza.Az NVB által elfogadott országos pártlistás szavazólapon három sorban szerepelnek a listák. A szavazólap mérete A/3.Az NVB külön szavazólapot hagyott jóvá a magyarországi lakóhellyel rendelkezők szavazásához (ezen szerepel a bal felső sarokban egy karika a bélyegzőlenyomatnak is), és külön szavazólapot a levélben szavazók számára.A szavazólapon fel van tüntetve az is, hogy csak egy listára lehet érvényesen szavazni.A szavazólap tartalmazza a lista sorszámát (egytől induló, folyamatos sorszámozással), alatta a jelölőszervezet logóját (a jelölőszervezetek logóját egy 20 milliméter magas, 40 milliméter széles területen kell feltüntetni), a szavazásra szolgáló kört, alatta a pártlista rövid nevét, majd a jelölőszervezet teljes nevét és a lista első öt jelöltjének a nevét.1 - Sportos és Egészséges Magyarországért Párt,2 - Momentum Mozgalom,3 - Demokratikus Koalíció,4 - Szegény Emberek Magyarországért Párt,5 - Közös Nevező 2018,6 - Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt,7 - Összefogás Párt,8 - Magyar Kétfarkú Kutya Párt,9 - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt,10 - Iránytű Párt,11 - Magyar Igazság és Élet Pártja,12 - Magyarországi Cigánypárt,13 - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt,14 - NET Párt,15 - Jobbik Magyarországért Mozgalom,16 - Magyarországon Élő Dolgozó És Tanuló Emberek Pártja,17 - Magyar Munkáspárt,18 - Együtt - A Korszakváltók Pártja,19 - Családok Pártja,20 - Lehet Más a Politika, 21 - Tenni Akarás Mozgalom,22 - Rend és Elszámoltatás Párt,23 - Kell az Összefogás Párt.Az NVB-nek a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen - egynapos jogorvoslati határidővel - felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Kúriához.(bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), mivel minden nemzetiségi választópolgár csak a saját nemzetisége szavazólapjára szavazhat.A fektetett, A/4-es méretű nemzetiségi listás szavazólapon szerepel a "szavazólap" megjelölés, a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölése a szavazólap bal felső sarkában, a választás megnevezése (országgyűlési képviselők választása) és a szavazás napja (vagyis április 8.).A nemzetiségi listás szavazólap tartalmazza a lista nevét, a szervezet logóját, alatta a szavazásra szolgáló kört, majd a jelölő szervezet nevét, valamint a listán szereplő első öt jelölt nevét (amennyiben a jelölőszervezet ötnél kevesebb jelöltet jelentett be, akkor csak azok nevét tüntették fel a szavazólapon).A szavazólapon tájékoztatás is olvasható, hogy érvényesen szavazni csak egy listára lehet, illetve, hogy érvényesen szavazni a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Az adatok és a tájékoztatás az adott nemzetiség nyelvén is fel van tüntetve a szavazólapon.Az NVB-nek a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen - egynapos jogorvoslati határidővel - bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Kúriához. Az országos pártlisták szavazólapjának jóváhagyására még azért nem került sor, mert nem zárultak le a listák nyilvántartásba vételével kapcsolatos határozatok elleni jogorvoslatok.