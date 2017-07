Mutatunk 29 ingyenes strandot a Balatonon! - térkép

Kattintson a nagyobb térképért! Hírgrafika: Orbán Norbert

​

Amikor május végén feltérképeztük a balatoni strandokat,, hogy az idei szezonra több helyen drágultak a belépők. Csopakon a jegyárak átlagosan 10-14 %-kal emelkedtek, a balatonalmádi Wesselényi Strandon is többet fizetünk a belépőkért tavalyhoz képest. Számos balatoni település azért döntött az áremelés mellett, mert az idegenforgalmi adó után járó állami kiegészítés csökkent januártól. Van, ahol fizetőssé tették a parkolókat, vagy emelték a parkolási díjakat.A szabadstrandok nem kínálnak olyan szolgáltatásokat, mint például az Esterházy és a Kisfaludy strand Balatonfüreden, de rendezett partszakaszokkal, általában mellékhelyiségekkel várják a pihenni vágyókat. Többségüknél homokozók, hinták, játékok állnak a kicsik rendelkezésére. Büfék szintén nyitva tartanak, a hagyományos balatoni étel- és italválaszték (lángos, hekk, sör) kapható a vízpart közelében. Az északi parton jelenleg öt szabadstrand maradt állva: a Somosi és a Gödrösi strandfürdő Tihanyban, az örvényesi és a keszthelyi szabadstrand, valamint a balatonakarattyai Gumirádli strand.Az északi parton az egyik utolsó ingyenes bástya, az egykori zánkai úttörőváros strandja. Itt a látogatási lehetőséget is korlátozták. Ráadásul a 3 év alatti gyerekek mostantól jeggyel mehetnek be ide. A déli parton egyelőre egymást érik az ingyenes fürdőhelyek. Balatonboglártól Fonyódon át Siófokig 24 szabadstrandot gyűjtöttünk össze.Miért van sokkal több szabadstrand a déli parton, mint az északin? - vetettük fel Győrffy Árpádnak. A balatoni turisztikai szakember szerint a déli parton más szokások alakultak ki, ezt az oldalt kevésbé építették be, mint az északit. "Egy évtizede Balatonakalin, Fövenyesen, a keszthelyi Libáson ingyen lehetett strandolni. A déli parton szintén egyre több település vezeti be a jegyrendszert. Az önkormányzatok évente milliós összeget költenek a szabadstrandokra. A hivatalosan kijelölt, ingyenes fürdőhelyeken személyzet, vízimentők segítik a nyaralókat. Ez mind pénzbe kerül" - közölte Győrffy Árpád.szerkesztője szerint "rossz stratégia, ha a szabadstrandokon a WC használatáért kérnek pénzt. A lépés közegészségügyi problémákkal járhat. Nemrég találkoztam egy német turistával, aki a siófoki szabadstrandon értetlenül állt a mellékhelyiség elé kihelyezett pénzgyűjtő tányér előtt. Ahogy mondta, náluk vagy fizetős, vagy ingyenes egy szolgáltatás, középút nincs"."Aki csak 20 percre úszkálna a Balatonban, keresse a szabadstrandokat. Aki nyaral és van választási lehetősége a szabad és fizetős strand között, gondolja végig, hogy egész nap mit akar fogyasztani, milyen szolgáltatásokat vár. Összességében lehet, hogy az adott fizetős strand kevesebbe kerül, mint a belépő nélküli. A jobb minőségű szolgáltatások pedig többnyire a fizetős strandok mellett szólnak - mondta Győrffy Árpád.