Nagy küzdelemre számít a rezsicsökkentés megvédésében Kósa Lajos

A Fidesz frakcióvezetője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: az Európai Bizottság olyan szabályozást készít elő, amely alapján az elektromos szolgáltatások számos kérdése, így például az ármegállapítás is, nemzetállamiból közösségi hatáskörbe kerülne. Magyarország ezt élesen ellenzi - jelentette ki.



A brüsszeli testület terveit a politikus úgy értékelte: "amiről beszéltünk, bekövetkezett", Brüsszel a magyar rezsicsökkentés elemei ellen intéz támadást, amelynek következtében a magyarországi áram ára jelentősen megemelkedhetne.



Kósa Lajos arra kérte az állampolgárokat, hogy mivel "itt a baj", minél többen küldjék vissza a nemzeti konzultációs ívet, amely a rezsicsökkentés megvédéséről is tartalmaz kérdést.



A parlamentet pedig arra kérte, támogassa az ügyben indítandó szubszidiaritási eljárást, amelyet az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága kezdeményezett.



A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságát célzó törvényjavaslatról Kósa Lajos azt mondta: az előterjesztés a nyilvánosságról, az információszabadságról szól.



A politikus furcsának nevezte, hogy az átláthatóság mellett kampányoló szervezetek éppen magukra nézve nem tartják helyesnek az információközlést.



Jelezte: az európai uniós pénzekre várhatóan nem vonatkozik majd a törvény.



A Fidesz frakcióvezetője kérdésre ugyanakkor elmondta, hogy a Norvég Alap a törvény hatálya alá esik majd. Hozzátette egyúttal, hogy készül az államközi megállapodás Magyarország és Norvégia között a Norvég Alap új támogatási periódusára, de azt szeretnék, ha e dokumentum figyelembe venné a korábban felmerült problémákat.



Az átláthatósági törvényjavaslat miatti tiltakozásokat úgy kommentálta: akik hangosak, azok csak néhányan vannak, és azok is Soros György birodalmához tartoznak, de "nekik szemmel láthatóan ez ciki".



Kósa Lajos a szerdai parlamenti szavazásokról szólva elmondta: a belügyi tárgyú törvények módosítására a szisztematikus határellenőrzési rendszer - vagyis a schengeni határon minden be- és kilépő ellenőrzése - bevezetése miatt volt szükség. A Fidesz-frakció megszavazta a jogszabály-módosítást, de támogatja azt az elképzelést is, hogy bizonyos időszakokban - amikor kivitelezhetetlen az új típusú ellenőrzés - mentesítést kérjen Magyarország ennek betartása alól - közölte.



A frakcióvezető beszélt a munkatörvénykönyv tervezett módosításáról is - amelynek vitáját kedden folytatta le a parlament -, kifejtve: a javaslat lehetőséget teremtene arra, hogy a kollektív szerződés az autóiparban rugalmasabb munkaszervezést írhasson elő, így a jelenlegi 12 helyett 36 hónapra állapíthatnának meg munkaidőkeretet. Szerinte ez kedvező a munkavállalóknak is, mert így egyenletes bérezésre számíthatnak.



Kitért továbbá a versenyképesség javítása érdekében benyújtott indítványra, amellyel - ismertette - alapvetően a közműszolgáltatásokkal kapcsolatos eljárásokat akarják rövidíteni, könnyíteni, esetekben ingyenessé tenni a hatékonyság érdekében. Már most látható azonban, hogy a szolgáltatók meglehetősen komoly ellenállásba kezdtek - jegyezte meg.



A roamingdíjakkal kapcsolatos javaslatról Kósa Lajos tudatta: át kell vezetni a hazai jogba a roamingdíjak eltörléséről szóló uniós döntést.



Arra a felvetésre, hogy sajtóhírek szerint Orbán Viktor miniszterelnök gratulált Recep Tayyip Erdogan török elnöknek az államfői jogkörök kiszélesítéséről tartott népszavazáson aratott győzelméhez, azt válaszolta: ebből egyetlen következtetést lehet levonni, hogy Orbán Viktor udvarias ember.



Az Együtt színeiben politizáló Szabó Szabolcs független képviselő megbüntetésével kapcsolatban - amelyet üléstermi szirénázás miatt kapott - a frakcióvezető úgy fogalmazott: "brilliáns érv", "páratlan intellektuális teljesítmény", ha valaki egy vitában szirénával fejti ki a véleményét. Egyúttal javasolta a kérdező riporternek, fogjon egy szirénát, menjen be az RTL stúdiójába, kapcsolja be, és nézze meg a főnökök reakcióját.



Azzal kapcsolatban, hogy a belügyi tárca egyik tervezete szerint kézi gránátvetőt és elfogóhálót kap az Országgyűlési Őrség, a fideszes politikus azt mondta: a drónok elleni védelmet szolgálja a hálót kilövő gránátvető. Megjegyezte, volt olyan, aki felvetette - "a nevét burkolja a feledés homálya" -, hogy a Ház vessen be idomított sólymokat a drónok ellen.



Arra a felvetésre, hogy kedden az Országgyűlésben az elnöklő Latorcai János azt mondta az MSZP-s Kunhalmi Ágnesnek, a sok bekiabálás árnyalja a szépségét, Kósa Lajos úgy reagált: ha ezt az érintett nagyon sértőnek találta volna, akkor a frakciója kérhette volna a házbizottság összehívását és állásfoglalását, de még a szocialista képviselők is mosolyogtak. "Ha valaki megdicsér valakit, azt szerintem nem szabad szexizmusnak felfogni" - tette hozzá.