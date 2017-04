Nagyobb egészségügyi béremelést tervez az Emmi

A lap keddi számában megjelent cikk szerint az államtitkárság előterjesztése az ápolókra, az orvosokra, a gyógyszerészekre és az egyéb egészségügyi dolgozókra is kiterjed. Emellett arra is javaslatot tesz a kormánynak, hogy a bérmegállapodás valóban ágazati legyen, vagyis attól függetlenül illesse meg az egészségügyieket, hogy ki a fenntartója a munkahelyüknek.



Az államtitkárság a Népszava információi szerint 26,2 milliárd forintot kér a szakdolgozók, 14,9 milliárdot az orvosok, 345 milliót a gyógyszerészek és 741 milliót a nem egészségügyi végzettségű dolgozók jövedelmének rendezésére, míg a gazdasági-műszaki területen dolgozókéra 6,6 milliárdot fordítana - emlékeztet a cikk.



A Magyar Idők információi szerint azonban összességében mintegy 40 milliárd forintról van szó, amelynek körülbelül a fele már rendelkezésre áll, ha a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) nem vonja el a kórházaktól azt a 20,8 milliárd forintot, amit éves szinten az idén hatályba lépett járulékcsökkentéssel takarítanak meg.



A bérfelzárkóztatás a napilap szerint azért sürgető, mert enélkül semmivé olvad a tavaly megvalósított, többlépcsős ágazati bérfejlesztés. Ennek köszönhetően az egészségügyiek átlagbére már meghaladja a nemzetgazdasági átlagot, ám közben az egész munkaerőpiacon nőttek a bérek.



Az egészségügyi államtitkárság az elmúlt hónapokban folyamatosan egyeztetett az NGM-mel egy olyan egészségügyi bértábláról, amely visszaállítja a tavaly júniusi bérmegállapodás során kialakult tábla belső arányait az egyes bérkategóriák között. Idén az eredeti tervek szerint november 1-jétől további bruttó 100 ezer forinttal nőne a szakorvosok és a kórházi szakgyógyszerészek alapbére, a szakdolgozók pedig átlagosan 12 százalékos emelésre számíthatnának - értesült a napilap.



Az államtitkárság a bérrendezés szektorsemlegessé tételére is javaslatot tesz, amivel eleget tennének az ágazati sztrájktárgyalásokon hangoztatott érdekképviseleti követeléseknek is - olvasható a Magyar Idők keddi számában.