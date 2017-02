Napokig váratták, végül leszervezte magának a műtétet egy pátyi férfi

Futó Gábor gyalog indult munkába múlt szerdán, amikor megcsúszott a jeges úton és kifordult a bokája. A férfi először háziorvosát hívta, aki azt tanácsolta neki, hogy a mentőktől kérjen segítséget. Négy órát várt a mentőkre, akik Pátyról még Biatorbágyra mentek vele, ahová egy agyvérzés-gyanús asszonyhoz riasztották őketA rendkívüli időjárási helyzet miatt ugyanis a segélyhívások száma aznap délelőtt rendkívül magas volt, ráadásul a mentőautók is csak lassabban vagy csak segítséggel tudtak közlekedni. Bár plusz kocsikat is beállítottak, mégis előfordultak olyan esetek, amikor a beteggel kórházba induló mentőegységnek útközben egy másik beteget is fel kellett vennie annak érdekében, hogy mindenki megfelelő ellátást kaphasson.Futó Gábor délután háromnegyed négyre jutott be a Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály ambulanciájára. Öt és fél óra alatt sikerült kideríteni, hogy műteni kell a lábát, este fél kilencre befektették egy kórterembe. Első körben azt mondták neki, hogy még aznap este megműthetik. A műtétre végül sem csütörtökön, sem pénteken sem került sor.Hétvégén ne is számítson rá - mondták neki - mert nincs orvos. Még a vasárnapot sem tudták megígérni. Ezután döntött úgy, hogy inkább saját maga intézi el, hogy valahol megoperálják.Egy orvos ismerőse a tatabányai Szent Borbála kórházban elvállalta, hogy megműti, amennyiben a Szent János Kórházban kiadják a zárójelentését. Igaz, egy másik orvostól, de a férfi megkapta a zárót, és saját költségén Budapestről Tatabányára utazhatott, ahol szombaton délelőtt – az egyébként ideális három napos időintervallumon belül – végül megoperálták.