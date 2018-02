Naponta, 2-3 óránként próbálják illegális bevándorlók átvágni a határkerítést hidegvágókkal

Ha nem lenne a dupla kerítés és az élőerős védelem, nem 30-50-en ísérelnének meg egy nap bejutni az ország területére, hanem folyamatosan lennének próbálkozó – özölte a tárcavezető a kormányinfón, aki azt is jelezte: a tranzitzónába visszakísért migránsok nem menekültek, eszü ágában sincs beadni a érelmet. Létrával érkeznek a határzárhoz Lázár János a mórahalmi határnál szerzett személyes tapasztalataira hivatkozva elmondta: napi rendszerességgel, ét-három óránként próbáljá illegális bevándorló átvágni a kerítést – mint mondta – úgy nyolcvan centiméteres hidegvágókkal. Úgy fogalmazott, rendszerint a kamera alatt próbálja átvágni a kerítést, jellemzően egyszerre ét-három "arcát leplező, de láthatóan edzőteremben is megfordult, éhezéssel nem vádolható illegális bevándorló", sőt, van olyan, aki létrát is visz. Lázár nyilvánosságra hozná a felvételeket Lázár János arról is beszélt, hogy arra érte Pintér Sándor belügyminisztert, hogy hozzá nyilvánosságra ezeket a felvételeket, mert így mindenki számára világos lenne, hogy mi a kerítés jelentősége.