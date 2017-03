NAV: elkészültek az adóbevallási tervezetek

Mintegy 3,8 millió embernek készíti el adóbevallása tervezetét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - mondta a NAV adóügyi főigazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.



Sinkáné Csendes Ágnes kiemelte: az adózásban és adóztatásban is mérföldkőhöz érkeztek azzal, hogy a magánszemélyeknek a NAV készíti el az adóbevallás tervezetét. Az elkészült szja-bevallás tervezetéhez ügyfélkapun keresztül lehet majd hozzáférni. A webes felületet a héten a szakma tesztelte. Könyvelőknek, adótanácsadóknak, szakmai szervezeteknek, illetve cégeknek mutatták be, és pozitív volt a fogadtatása - ismertette a NAV adóügyi főigazgatója.



Kitért arra is, hogy vannak, akik idegenkednek az ügyfélkapus rendszertől, keveset használják, ezért március 15-ig telefonon, sms-ben vagy akár személyesen igényelni lehet, hogy papír alapon is kiküldjék számukra a bevallási tervezetet.



Sinkáné Csendes Ágnes azt is elmondta, hogy az adóbevallási határidőhöz közeledve, májusban megerősített ügyfélszolgálatot tart a NAV.