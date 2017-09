Ne dőljön be! Csalók küldenek fizetési felszólításokat a Telekom nevében

Csalók hamis e-mailben fizetési felszólítást küldtek a Magyar Telekom nevében, és a számlatartozás ürügyén, egy a Magyar Telekom honlapját utánzó weboldalra irányították az e-mail listán szereplőket, ahol a bejelentkezési adatok, illetve banki adatok megadását kérték a címzettektől. A Telekom azonnal megtette a szükséges biztonsági intézkedéseket.



A Magyar Telekom kommunikációs igazgatósága az MTI érdeklődésére kedden közölte: időről időre előfordulnak jellemzően nagy ügyfélbázissal rendelkező - nem csak távközlési - szolgáltatók nevében elkövetett visszaélések, adathalász kísérletek, ezeknek az ügyfelek mellett maguk a vállalatok is kárvallottjai. A levél egy újabb változatában egy banki befizetési oldalt utánzó oldalra is tovább irányítanak, ahol személyes adatok, banki adatok megadását kérik a csalók. Nemcsak Telekom ügyfelek, hanem más szolgáltatók ügyfelei is kaptak ilyen e-mailt.



Kiemelik: a Telekom, amint észlelte a támadást, azonnal megtette a szükséges biztonsági intézkedéseket, és az érintett adathalász url-eket letiltotta. Sajnos az elkövetők újabb url-ek felhasználásával folytat(hat)ják a támadássorozatot. Éppen ezért a Telekom kéri ügyfeleit, fokozott figyelemmel kezeljék a hasonló e-maileket. A levél érkezésekor alaposan vizsgálják meg a belinkelt weboldalt. Hivatalos levél esetén a weboldal link mindig tartalmazza a telekom.hu tartományt, ha a kapott levélnél ez nem teljesül, érdemes nem megnyitni a linket. De emellett persze a furcsa, idegen, szokatlan tartalom, illetve a nyelvtani hibák és magyartalan fogalmazás is mindenképpen óvatosságra intenek - írták.



A szolgáltatók elsősorban ügyfeleik tájékoztatásával tudnak azért tenni, hogy a hasonló esetek száma visszaszoruljon. A Telekom honlapján több helyen nyújt ilyen jellegű tájékoztatást - közölték.