Négy megyei cég kapott - Érték és Minőség Nagydíjat

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy a piacok megnyitása új kihívások elé állította a gazdasági élet szereplőit, a mezőgazdaságban is nagy változások történtek. – A piacon csak azok a gazdák tudnak megmaradni, akik képesek a kor követelményeinek megfelelő technológiával és jó minőségben termelni – hangsúlyozta.



Csongrád megyéből elismerésben részesült az étrend-kiegészítőket gyártó, szegedi székhelyű Natural Immune Control System Zrt., a díjat Sütő Vilmos tulajdonos, a cég vezérigazgató vette át. – Elismerést kapott a Csomiép Kft. is, a vállalkozás ráadásul elnyerte az egyik alapító, a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. különdíját is – tudtuk meg Mészáros Antal ügyvezető igazgatótól. A díj honlapját átfésülve kiderült, a befutók között van a Hentes virslivel induló szegedi Fán Group Kft., illetve a tejtermékeiről országosan ismert SOLE-Mizo Zrt. is.



A díj mindenkit kötelez, a pályázat kiírói az odaítélt védjegy használatát ugyanis folyamatosan ellenőrzik, ezzel is garantálva, hogy a fogyasztók a legjobb minőséget kapják.