Négy órát feküdt a hóban, mire észrevették - kertjében fagyott halálra a lábatlani férfi

Apósa haláláért kell felelnie egy 43 éves asszonynak, aki nem vette észre, hogy a 81 éves, szívbeteg férfi kisétált a házból és elesett a kertben. A férfi régóta nem tudta önmagát ellátni, mentális és megromlott egészségi állapota miatt állandó segítségre és felügyeletre szorult. - írja a BorsOnline Lábatlani házukban együtt élt fiával és annak feleségével, akik nem akarták idősek otthonában elhelyezni a férfit, ketten oldották meg az ápolását.A tragikus napon az asszony kora reggel, 7 óra körül ért haza éjszakai műszakjából, apósa már ébren volt. Közösen megreggeliztek, majd a nőt 10 körül elment aludni, de a ház ajtaját nem zárta be. Míg a nő pihent a férfi hiányos öltözetben kisétált az ajtón, elesett és nem tudott felkelni. A hőmérséklet -0,1 és 3 Celsius fok közötti volt.Órákig feküdt ott, fia, aki 14:45-kor érkezett haza a munkából, a hátsó kertben a hóban fekve, erősen kihűlt állapotban találta meg. A férfi mentőt hívott, az idős férfit kórházba vitték, de már sehogy sem tudtak rajt segíteni, elhunyt. Az orvosi szakvélemény szerint testének 30 százalékán szenvedett fagyási sérüléseket, míg a hóban feküdt.A 2016 januárjában történt esetet megelőzte egy korábbi is, amikor az idős férfi, szintén hiányos öltözetben ki akart menni az udvarra, de elesett a lépcsőn. A nő jövő pénteken gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával áll bíróság elé a Tatabányai Törvényszéken. Várhatóan a bíróság meghallgatja őt, további tanúkat és ítéletet is hozhat ugyanazon a napon. Ha a nőt bűnösnek találják, akár öt évet is kaphat.