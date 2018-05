Négyéves unokájával ugrott a vonat elé egy nagymama

Reggel úgy indultak el, mint bármikor. Emlékszem, a szürke kis nadrágja volt rajta. Anyukám mondta, hogy sütizni mennek, aztán Hatvanba, mert jövő héten évzáró lesz az óvodában, arra akarnak ingecskét nézni neki. Az biztos, hogy oda még eljutottak, aztán vonatokat néztek az átjárónál, mert Benett imádta őket. Még integetett is mindig a közeledő szerelvényeknek

Nem volt rosszkedvű és depressziós szombaton, nem tűnt úgy, mint aki rágódik ilyesmiken. Ugyanúgy mosolyogva indult el reggel Benettel, mint mindig, nagyon szerették egymást. Az igaz, hogy a hétfő tényleg fordulópont lett volna az életében, de azért, mert elköltözött volna innen a barátjához.

Nem akarták elvenni a fiam, nem is hagytam volna, nekem ő volt a mindenem, az egyetlen gyermekem

Míg él, emlékezni fog kisfia utolsó mosolyára Juhász Brigitta. A Heves megyei Horton élő asszony szombaton teljes nyugalommal engedte el édesanyjával Benettet. Nem számított semmi rosszra, hiszen nagymama és unokája imádták egymást. Ám pár óra múlva rendőrök kopogtattak az ajtaján: 49 éves édesanyja Benettel együtt egy vonat elé ugrott Csány és Hort között egy vasúti átjáróban. Brigitta kisfia képét szorongatva, könnyes szemmel beszélt a Borsnak – zokogott az asszony, akit délután háromkor értesítettek a rendőrök, mi történt. – Sokkot kaptam. Azóta is képtelen vagyok felfogni, és az okát sem sejtem – pillantott rá a biciklire, amit a tetthelyről hoztak neki haza a helyszínelők. Azzal vitte utolsó útjára az unokáját a nagymama, Erika.A faluban az a szóbeszéd, hogy a gyámügy el akarta venni a családtól a gyereket, ma mentek volna ki Brigittáékhoz. Azzal az indokkal, hogy a kerekesszékben ülő nő és édesanyja nem tudja megfelelően ellátni a kisfiút. Erika viszont képtelen lett volna elviselni, hogy elszakítsák tőle imádott unokáját. Egy horti férfi úgy tudja, a nagymama jelezte is, mire készül:– Egy ismerősének elszólta magát, hogy ő nem fogja kibírni ezt a procedúrát, nem tud az unokája nélkül élni. És valóban bárki megmondhatja, hogy a gyerek tisztán járt oviba, enni is volt mit, szerették is, boldog srác volt.– állította ezzel szemben a fiát és édesanyját egyszerre elvesztő Brigitta.