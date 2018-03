Negyven országos pártlistát jelentettek be

A Haza Pártja,

A Mi Pártunk - IMA,

Alternatív Magyar Néppárt,

Családok Pártja,

Demokrata Párt,

Együtt - A Korszakváltók Pártja,

Együtt a Magyar Kisebbségekért És Hátrányos Helyzetűekért Párt,

Elégedett Magyarországért Mozgalom,

Értünk-Értetek - A Hiteles Párt,

Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt,

Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt,

Hajrá Magyarország!,

Haladó Magyarországért Párt,

Iránytű Párt,

Jobbik Magyarországért Mozgalom,

Kell az Összefogás Párt,

Közös Nevező 2018,

Közösen Egymásért Demokratikus Néppárt,

Lehet Más a Politika,

Lendülettel Magyarországért,

Magyarországi Cigánypárt,

Magyar Igazság és Élet Pártja,

Minden Szegényért Párt,

Magyar Kétfarkú Kutya Párt,

Momentum Mozgalom,

Magyar Munkáspárt,

Magyarországon Élő Dolgozó És Tanuló Emberek Pártja,

Nemzeti Együttműködés és Megbékélés Párt,

NET Párt,

Összefogás a Civilekért Párt, Összefogás Párt,

Rend és Elszámoltatás Párt,

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt,

Szegény Emberek Magyarországért Párt,

Szegényekért Párt,

Tenni Akarás Mozgalom,

Tenni Akarók Magyarországi Pártja.

Ez azt jelenti, hogy a pártlistás szavazólapon várhatóan 40 párt, illetve pártszövetség neve szerepel majd. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak száma - az Országgyűlés által választott hét taggal együtt - 60 lehet.Elképzelhető azonban, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ez abban az esetben fordulhat elő, ha az ajánlásellenőrzések során kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 27 egyéni jelöltje a fővárosban és kilenc megyében.A Nemzeti Választási Bizottság korábban már nyilvántartásba vette az MSZP-Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció és a Fidesz-KDNP országos listáját.A keddi határidőig további 37 párt adta le az országos listáját:A Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán 14.20-kor még csak 23 pártlista volt bejelentve, azaz az utolsó másfél órában 13 jelölőszervezet adta le országos listáját.Az április 8-ai választásra valamennyi országos önkormányzat bejelentette listáját a határidőig.Négy évvel ezelőtt 31 pártlistát jelentettek be határidőig, az NVB végül ezek közül csak 18 pártlistát vett nyilvántartásba. Négy évvel ezelőtt is valamennyi országos nemzetiségi önkormányzat állított listát.