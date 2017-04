Nehéz döntés - Diploma vagy szakképesítés?

Az ország 29 városában jelenleg 650 tanfolyamot kínáló TanfolyamOKJ.hu adatai szerint leginkább a fiatalok érdeklődnek az OKJ-s képzések iránt. Jelentkezőik 31%-a 25-34 év közötti, 26% 18-24 év közötti, 25% 35-44 év közötti és a fennmaradó 18% 45 év feletti. A százalékok megmutatják, hogy az oldal látogatóinak több mint a fele fiatal, pályakezdő, pedig akár nyugdíjasként is elvégezhetőek az OKJ-s képzések.

A felnőttoktatás is lehet rugalmas és élvezhetőA tanfolyami képzéseknek manapság nincs nagy visszhangja, pedig a gyakorlat azt mutatja, hogy nem csak diplomásokra van szükség a munkaerőpiacon. A nők két szakma iránt érdeklődnek a legmagasabb számban, míg a férfiak főként informatikai vagy műszaki területen tanulnának.Napjainkban is dilemma a tanulni vágyók körében, hogy felsőfokú képzést vagy egy szakmát válasszanak. Valójában az aktuális terület határozza meg, hogy milyen végzettség a célravezetőbb, de sokszor felsőfokú tanulmányok mellett is érdemes OKJ-s tanfolyamokat elvégezni.- derül ki a TanfolyamOKJ.hu tanfolyamszervező portál felméréséből. Ezeket a szakmákat nagy lemaradással követik a nőknél következők: kutyakiképző, cukrász, fogászati asszisztens, szociális gondozó, fotográfus, habilitációs kutyakiképző, grafikus és családi napközivezető.Léteznek államilag támogatott, ingyenesen elvégezhető tanfolyamok, viszont költségtérítéses tanfolyam esetében rugalmasabb az oktatási terv, az órák összeállítása, így rövidebb idő alatt, a munkaidőhöz jobban alkalmazkodó formában is meg lehet szerezni az OKJ-s bizonyítványt.Szabó Andrea, a TanfolyamOKJ.hu munkatársa elmondta: sokan összekeverik az iskolarendszerű és tanfolyami formában elvégezhető OKJ-s képzéseket.

Arról sokan tudnak, hogy két OKJ-s képzést mindenki elvégezhet ingyenesen, mégis gyakori problémaként felmerül, hogy ezt hol és milyen formában tehetik meg.

Az OKJ-s képzést iskolarendszerű és tanfolyami formában is el lehet végezni. Utóbbinál alacsonyabb az óraszám, így rövidebb idő alatt elvégezhető az adott szakma. A tanfolyami rendszerű oktatás fizetős. A kettő közti különbséget úgy lehet elmagyarázni, hogy a szakma tanulása olyan, mint a nyelvoktatás. Ha valaki középiskolában tanul valamilyen nyelvet, azt ingyenesen teheti meg. Viszont el lehet menni egy nyelviskolába, ahol az adott nyelvet tanulhatja, de fizetnie kell érte.

- nyilatkozta Szabó Andrea.Az érdeklődők leggyakoribb kérdései ezen felül, hogy van-e hétvégi oktatás, vagy biztosítanak-e gyakorlati helyet. Emellett a fizetéssel kapcsolatos információkról érdeklődnek: milyen vizsgadíjakra lehet számítani, van-e részletfizetési lehetőség, illetve vannak-e kedvezmények. A jelentkezés kapcsán felmerülő kérdések általában a korhatárra vonatkoznak, követelmények iránt érdeklődnek és gyakori kérdés, hogy diploma után van-e lehetőség OKJ-s tanfolyamot elvégezni.