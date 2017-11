Nem csak az intézményeknek, a betegeknek is jó: indul az elektronikus egészségügy rendszere

A rendszer bevezetését több hónapos próbaidőszak előzte meg, amelyben a kórházak, gyógyszertárak, szakrendelők folyamatosan csatlakoztak az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térhez, és amely hiba nélkül zajlott le.



Az EESZT célja összehangolni az intézmények működését és egy olyan adatbázis kezelését, amely a későbbi szakmapolitikai döntéseket alapozza meg. A rendszer azt is biztosítja, hogy a lakosság idén év végétől a betegadataihoz kellő biztonsággal hozzáférhessen.



Az EESZT egy ágazati portál az egészségügyi szféra regisztrált felhasználóinak, és ezen a zárt szakmai portálon a többi között megteremtik az egykapus jelentésküldés lehetőségét, a háziorvosok, szakorvosok számára közvetlenül elérhetővé válnak a saját vagy a kezelt betegre vonatkozó adatok, és az intézményi ellátási dokumentumok is.



A rendszer 5-ös biztonsági besorolású - tehát a legmagasabb - IT-biztonsággal bír, minden hozzáférést naplóz, és a beteg látja, ki fért hozzá az adataihoz. A program rögzíti a felhasználó adatait, a hozzáférés idejét, típusát, sikerességét és az érintett egészségügyi dokumentumot. A betegek adataihoz tehát csak az arra jogosultak férhetnek hozzá, és ők is csak a szükséges mértékben, illetve mélységben.



Az új rendszer a betegeknek is könnyebbséget jelent, hiszen a leleteikért nem kell visszamenniük a járóbeteg-szakrendelésre, laboratóriumba, mert a háziorvos vagy a kezelőorvos eléri ezeket a dokumentumokat EESZT rendszerében. Ezzel követhetővé válik, hogy aki orvoshoz megy, arról - a megfelelő jogosultságok birtokában - azonnal tudják, milyen gyógyszereket szed, milyen érzékenysége, allergiája van, vagy milyen betegségei, műtétei voltak korábban. Elkerülhetők lesznek majd az ismételt, felesleges vizsgálatok, és a betegnek nem kell a leleteit, röntgenfelvételeit magával vinnie. Mindezzel gyorsabbá és biztonságosabbá válik az ellátás.



A rendszert használó orvosoknak, asszisztenseknek ugyanakkor szükségük lesz elektronikus személyi igazolványra, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ már megrendelte az e-személyik olvasásához szükséges 90 ezer kártyaolvasót.



A betegellátásnak, gyógyszerfelírásnak nem lehet akadálya, ha egy beteg olyan egészségügyi intézményben kezelteti magát, amely még nem fejezte be a rendszerhez történő végső csatlakozást.



A rendszerben az adathozzáférés alapvető szabálya, hogy receptet, beutalót és úgynevezett eProfil-bejegyzést csak orvos írhat, egészségügyi adatot jelenleg csak orvos, kezelőorvos kérdezhet le, még ki nem váltott vényt azonban az adott patika bármely gyógyszerkiadásra jogosult munkatársa lekérdezhet.



Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez a lakosságnak nincs szükség e-személyire, azonban a páciensek rendelkezhetnek arról, milyen beteginformációkhoz adnak hozzáférést. Alapbeállítás szerint a kezelőorvos bármilyen információhoz hozzáférhet, kivéve az érzékeny adatokat, például a pszichiátria ellátással vagy a nemi betegséggel kapcsolatosakat. Önrendelkezni az www.eeszt.gov.hu oldalon, az ügyfélkapun belépve és a taj-számot megadva lehet. Akinek nincs ügyfélkapuja, a kormányablakoknál ezt el lehet intézni.



A EESZT egyik - a betegeket leginkább érintő és foglalkoztató - eleme az e-recept. A kezdeti időszakban - november 1-jét követően - is megmaradnak a papíralapú, eddig ismert vények, azonban a gyógyszerfelírás már az új rendszeren keresztül történik.



Az e-recept rendszer bevezetése fokozatosan történik, és az ezt a területet szabályozó miniszteri rendelet megjelenése után lépnek életbe a rendelkezések. A papíralapú felírási igazolás (a jelenleg használt papír vény) kiváltásának lehetősége gyorsítja a gyógyszertári expediálás menetét, hiszen az e-recept vonalkód alapján azonnal megtalálhatóak a "felhőbe" felvett receptadatok, így azok rögzítésére már nincs szükség. Emellett a rendszer fokozza a betegbiztonságot, mivel nem fordulhat elő a gyógyszerhalmozás, vagy az, hogy ellentétes hatóanyagú gyógyszereket váltson ki a beteg. További előnye, hogy a személyazonosság igazolása és taj-azonosítás után már a recept nélkül is kiváltható a gyógyszer saját részre. Ehhez mostanra minden feltétel adott, így a bevezetésnek akadálya nincs.



A közeljövőben pedig - a fokozatos bevezetést és a rendszer terhelését szem előtt tartva - mindenki számára megnyílik az a lehetőség is, hogy e-személyi igazolvánnyal kaphassa meg a felírt gyógyszereit.



Ezenkívül továbbra is lehetőség lesz arra, hogy a hozzátartozók váltsák ki a beteg gyógyszerét, ehhez az orvostól kapott "felírási igazolást" kell majd bemutatni a patikában. Jövő év végéig amúgy is kötelező a papíralapú vények kiállítása, de ha valaki kéri, utána is megkapja a hagyományos receptet orvosától.



Az EESZT-hez jövő november elsejével csatlakozik az Országos Mentőszolgálat, és a magánszolgáltatóknak is kötelező lesz akkortól belépni a rendszerbe.