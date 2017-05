Nem engedték be a Magyar Nemzet munkatársát egy sajtónyílvános eseményre

A 30 milliárdos program konzorciumvezetője a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozó Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), aminek egyik, Baross utcai épületében tartották az eseményt. Ám a Magyar Nemzet újságíróját és fotósát a portánál nem engedték tovább. Kis várakozás után megjelent a szaktárca egyik sajtósa, Lukács Tamás, aki azt állította, hogy a rendezvény korlátozottan sajtónyilvános, meghívóra és előzetes regisztrációra lett volna szükség. Ehhez képest megérkezésükkor a portások sem kértek rajtuk számon regisztrációt, sőt, az egyik őr azt is megjegyezte, hogy nyilvános a rendezvény, bárki jöhet, csak fel kell írni a nevét és a sajtóorgánumot, ahol dolgozik. Bár ez megtörtént, nem bizonyult elégnek - írja a Magyar Nemzet. Mikor Lukács Tamást arról kérdezték, miért nem kívánják beengedni a Magyar Nemzetet, azt válaszolta, „az MTI nekünk természetesen teljesen elég, ők fognak tudósítani", így javasolta, hogy ezt a beszámolót használják föl ők is. A beszélgetés egy pontján pedig az alábbi különös dialógus is elhangzott:Újságíró: De miért nem érdekük az, hogy egy uniós projektről minél többen számoljanak be?Lukács Tamás: Hát, hölgyem, én ezekre nem vagyok hajlandó válaszolni…Ú.: Miért nem? Sajtós, nem?L. T.: Be lehet számolni… Nekem ez nem feladatköröm.Ú.: Nem feladata, hogy sajtósként válaszoljon a sajtó kérdéseire? Hát miért kapja a fizetését?L. T.: Nem vagyok közszereplő. Egyáltalán nem vagyok közszereplő.Ú.: De sajtóosztályon dolgozik, nem?L. T.: Igen, így van, sajtóosztályon dolgozom, köszönjük szépen, hogy megjelentek…Később egyébként különös módon az állami hírügynökség úgy tudósított a rendezvényről, mintha az konferencia lett volna, nem egy uniós projekt megnyitója.