Nem hatósági eljárás, hanem üzleti döntés miatt hallgathat el a Rádió Q

A médiaszolgáltató meglévő frekvenciájának használatára még másfél évig jogosult. A Rádió Q közösségi rádió, ennek megfelelően nem fizet sem frekvencia-, sem médiaszolgáltatási díjat. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak hivatalos információi nincsenek a Rádió Q médiaszolgáltatásának megszűnéséről - írják.



A közlemény hangsúlyozza: a Rádió Q semmiféle olyan külön eljárás alatt nem áll, amelyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) indított volna, és amely miatt a Rádió Q-nak bírósági döntésre kellene várnia, hogy a javára döntsenek a hatósággal szemben.



Ezért minden további lépése, amellyel a rádió az elhallgatását fontolgatja, a tulajdonos saját hatáskörébe tartozik, egyéni szabad döntésén alapul, ennek nincs köze a hatósághoz. Éppen ezért nem érthető az, hogy hatósági döntéssel hozzák összefüggésbe a tulajdonos döntését, vagy hogy a megszűnés hátterében valamilyen évek óta elhúzódó vitás ügyet emlegetnek - írják.



Az NMHH-nak nincs évek óta elhúzódó vitás ügye a Rádió Q-val. Tisztázatlan kérdések sincsenek, amely miatt vissza kellene vonni a médiaszolgáltatási jogosultságát, be kellene zárni a rádiót - fogalmaz a közlemény, amely szerint "a Rádió Q és médiaszolgáltatója az NMHH felé törvényi kötelezettségeit, ha késve is, de teljesítette. Legutóbb adatszolgáltatási kötelezettségének február 24-én tett eleget, amelynek elmaradása miatt február 9-én a Médiatanács eljárást kezdeményezett vele szemben".



Emlékeztetnek arra is: általánosságban elmondható, hogy egy médiaszolgáltatónak nincs lehetősége felmondani a médiaszolgáltatási hatósági szerződést, azt vagy közös megegyezéssel szüntetik meg a felek, vagy a médiatanács - meghatározott esetekben - hatósági eljárásban mondhatja azt fel, akár olyan esetben is, amikor a rádió több mint 14 nap után nem teljesíti a szerződési feltételeket, azaz saját döntéséből kifolyólag 14 napon túl is szünetelteti műsorszolgáltatását.



Amennyiben egy médiaszolgáltatás mégis megszűnik, a médiatanács minden esetben saját hatáskörében dönt a frekvencia hasznosításáról - jegyzik meg, jelezve, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak hivatalos információi továbbra sincsenek a Rádió Q médiaszolgáltatásának megszűnéséről.



A hvg.hu február 23-án írt arról Bognár Éva, a rádió főszerkesztőjének közlése alapján, hogy a médiaszolgáltató ugyan még másfél évig jogosult a frekvencia használatára, "ám a tulajdonos képviselője és az NMHH közötti tisztázatlan kérdések miatt úgy döntöttek, felfüggesztik a sugárzást", az pedig, hogy lesz-e folytatás, "heteken belül kiderül".