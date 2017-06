Nem kapott pénzt Szegeden Kaiser Ede, pedig jól elszúrták az ügyét

A helyszín.

– Az akkori közvetett bizonyítékok zárt logikai láncot alkottak, amikből helyesen lehetett következtetni Kaiser bűnösségére – állapították meg a Szegedi Ítélőtáblán, amikor elutasították Kaiser Ede kártérítési perét . A vérengzés 15. évfordulóján a Pro Jure Egyesület szervezett beszélgetést Dezső Antallal, Kaiser Ede egykori védőügyvédjével Egy kudarcra ítélt nyomozás anatómiája címmel. Az ügyvéd ennek megfelelően a nyomozás hibáiról beszélgetett dr. Ragány Zoltán ügyvéddel, az SZTE jogi karának oktatójával.

"Nagyon kevés golyó ment mellé"



Az ajtóban, bent állt az egyik tettes, és mindenkit elküldött műszaki hibára hivatkozva, aki betért volna. Egy kézzel írt feliratot is ragasztottak belül az üvegre. A egész harminc percig tartott, de az öldöklés lezajlott az első néhány percben, foglalta össze az ügyvéd, aki végignézte az eljárás során a helyszínen készült felvételeket. „Szörnyű volt, a filmekben lát ilyet az ember. Nagyon kevés golyó ment mellé. Talán az az egy, ami kilyukasztotta az ablakot. Voltak, akik még mozogtak, őket kivégzésszerűen, közelről fejbe lőtték. A pisztolyból csak két golyót lőttek ki, az egyiket a biztonsági őrre, a másikat egy fali táblára."

5-6 ember akart bejönni, ők nem tudhatták, mi történik, nem tudhatták, hogy bűncselekményt látnak. Ez a szembesítésnél volt lényeges, mert másképp jegyez meg az ember egy részletet, ha tudja, hogy fontos, és másképp, ha lényegtelennek véli – hívta fel a figyelmet Kaiser Ede egykori védője. Nem nagyon figyelhették meg az ajtóban álló „alkalmazottat": elhitték, hogy biztonsági őr, csak nem a megszokott. Kaiser Edét az ajtóban állóval azonosították.

Mészárlás, hidegvérrel

15 évvel ezelőtt, 2002. május 9-én hidegvérrel lemészároltak nyolc embert egy dunántúli kisváros, Mór egyik bankfiókjában – köztük az akkori, szocialista polgármester feleségét. Az Erste Bank fiókja a várost átszelő legforgalmasabb utcán működött, két panelház között, és 7,3 millió forintot vittek el. Az egész országot megdöbbentette a gyilkosság, összeesküvés-elméletek tucatjai születtek a témában. Csak évekkel később, a harmadik párosnál találták el a tetteseket, pedig nem sokkal a gyilkosság után megállították őket egy közúti ellenőrzésnél gyorshajtás miatt. Bírsággal tovább engedték őket, és később sem ellenőrizték az aznap megállítottak között őket, mert rosszul vezették fel az időpontot.

A gyilkosság után Horváth Szilárd és Farkas Róbert nevét – és képét - dobták be a köztudatba, előéletük alapján. Hamar kiderült, hogy nem lehet közük az ügyhöz – ráadásul Horváth Szilárd fürdőnadrágban, ügyvédje jelenlétében adta fel magát az egyik büntetés-végrehajtási intézet előtt. Azért, hogy lássák: fegyvertelen.



Kaiser Ede gyerekkori ismerőse és volt bűnözőtársa, Kiglics Attila vallomásával került képbe. Kiglicset súlyos közúti baleset okozásáért körözték, nem kizárólag a 25 millió forintos nyomravezetői jutalom hajtotta, hanem a vádalku is.



Azt már Kaiser Ede akkori védőügyvédjétől tudjuk, hogy Kiglics Attila két ferdítés kivételével elmondta az igazat.

Csajozni járt Mórra, nem felderíteni

- Valós tényeket közölt, amelyek a bűnösségére mutattak, nem beköpte a pénzért. Együtt nőttek fel, szinte minden bűncselekményben részt vett Kaiser Edével, tudta, hogy Kaiser lejárogat Mórra. Mondta, hogy látott egy jó kis bankot, ez azért durva véletlen – magyarázta a védőügyvéd, aki azelőtt és azóta is főként gazdasági ügyekkel foglalkozik. Mellesleg Kaiser el is ismerte a nyomozás során, hogy megfordult a fejében a móri bank kirablása: 2000 szeptembere és decembere között körülbelül 20 alkalommal járt a Fejér megyei városban. Az ítélet szerint ott felderítést folytatott, holott a barátnőjéhez járt le. Kiglics adta a tippet Hajdú Lászlóról is, mondván, akkoriban vele bűnözött Kaiser – és mint később kiderült, Weiszdorn Róbert is szőkés-vöröses volt, csak sokkal magasabb.



Kiglics ugyan nem jól tudta, hogy ők együtt követték el a bűncselekményt, de Hajdú ettől függetlenül létezett. Tény volt az is, hogy eltöltött néhány évet az idegenlégióban, Móron pedig profi fegyverhasználó ölt – muszáj volt elindulni ezen a nyomon, emelte ki a védőügyvéd.



Az később derült ki, hogy Hajdú írnok volt az idegenlégióban, és százszor gyávább abban Kaisernél, ki vállal többet egy bűncselekményből. Elkövetőként egyébként sem lehetett beazonosítani, így maradt a magyarázat, hogy ismeretlen ölt Kaiser mellett, és Hajdú szerezte be a fegyvereket - később aztán mégis megvádolták a gyilkosságokkal.

Miután kiderült, hogy Kaiser Ede ártatlan, a média hatalmas tévedésekről beszélt – de ebben nem volt igazuk, mondta Kaiser volt védőügyvédje. Az ügyet ismerőknek az derül ki, hogy egészen apró tévedések is félrevihetnek egy nyomozást. Nyomás bőven nehezedhetett a nyomozókra, hiszen az országgyűlési választások két fordulója között mészároltak le Móron nyolc embert. Az előző kört az ellenzék nyerte, dupla a félelem, hogy ha kudarcot vallanak, nem tudnak megfelelni a régi vagy az új vezetőknek. Mindent bevetettek, amikor felbukkant egy-egy nyom.

Nem állhatott az ajtóban női parókában

Dezső szerint leginkább az volt a gond, hogy minden erővel csakis Kaiserre és Hajdúra igyekeztek terhelő bizonyítékokat hozni. Csak rájuk fókuszáltak, de közvetlen bizonyítékot még a nyomozás végére sem tudtak villantani. Holott a tettesek, mint már írtuk, a gyilkosság napján gyakorlatilag a kezükben voltak. Az a baj, hogy ezen a tévedésen még egy ember élete múlt legalább: a veszprémi postásé, akivel nem sokkal később szintén Nagy László végzett.

Nagy László elfogása. Korábban is megtörténhetett volna. Fotók: borsonline.hu

Azok a bizonyítékok pedig, amiket fő bizonyítékként kezeltek, nem azt bizonyították, amit szerettek volna. Ilyen volt például, hogy május 9. után Kaiser Ede hirtelen pénzhez jutott. Vásárolt Ausztriában, egy határhoz közeli City Süd-ben egy méregdrága Breiting karórát. Euróban vásárolt, tűnt el euró a móri bankfiókból is – de azért messze nem annyi, mint a nickelsdorfi pénzváltóból, amelyet néhány nappal később kirabolt. Kaiser viszont nem beszélt a rablásról, mert nem akarta, hogy rábizonyítsák. Így tud félrevezetni egy épkézlábnak tűnő bizonyíték: erről a fő bizonyítékól később aztán mélyen hallgattak.

A védőügyvéd azt is felhozta: egyetlen tanú sem mondta egyértelműen, hogy Kaiser Edét látták az ajtóban. A gyilkosság után a tanúk nagyon ellenmondásos személyleírásokat adtak.

Egyedül abban egyeztek meg, hogy az ajtóban őrködő nagyon magas ember volt, akire rossz volt felnézni – ez igaz Weiszdorn Róbertre, de nem igaz Kaiserre.



Az ellentmondásokat – a magasság kivételével - az ítéletben úgy oldották fel, hogy Kaiser Ede folyamatosan változtatta a külsejét a bankfiók ajtajában őrködve. Parókát, bézbólsapkát említettek, és találtak is parókát Kaiser lakásán. Egy hosszú, vörös nőit: ha azt akkor magára húzza, biztos nagy feltűnést kelt vele. - Az fájt nekem, hogy ez egy ítéletben van benne. Úgy gondoltam, csak nem fogják elhinni a bírságon – mondta Dezső Antal.

Kaiser Edének volt stílusa

Az akkori barátnő által igazolt alibit is félresöpörte az ítélet, pedig minden arra mutatott, hogy valódi. A tizenéves lányt és Kaisert napközben kapták rajta a budapesti lakásban kettesben a szülők. A férfi mellesleg nem próbált ezzel a helyzettel alibit igazolni magának, a nyomozás során derült rá fény. Mégis úgy ítélték meg, hogy a lány és a szülei hazudnak, pedig Kaiser mobiltelefonja is folyamatosan a lakásban volt a cellainformációk szerint, és beszélt is rajta a szomszédjával. Ráadásul a vonalas telefont is használta: egy százezres autókáresemény ügyében éppen május kilencedikén kötött szerződést egy biztosítóval. Rámenős ügyfél volt, emlékezett rá a telefonos ügyintéző hölgy.



- Kaiser Edének volt stílusa autók, nőügyek, öltözködés tekintetében. Eléggé csajozós figura volt annak idején, és ebben azóta sem változott. Jöttek a tanúk sorban: honnan ismeri Kaiser Edét? Elég sokszor az volt a válasz, hogy járt a feleségemmel, a barátnőmmel, a barátnője voltam, a menyasszonya voltam – idézte fel Dezső, hozzátéve: a mai napig ilyen maradt.

Kaiser Ede menyasszonya tartja a férfi fotóját: vár rá 2020-ig.

Ő az egyetlen ilyen hosszú büntetését töltő ügyfele, akivel azóta is tartja a kapcsolatot. Elsőfokon Kaiser végül életfogytiglant, Hajdú 15 évet kapott, az ő ítéletét másodfokon súlyosbították. Amikor 2007-ben kézre kerültek a valódi tettesek, Kaisert és Hajdút az addig elkövetett rablásokért 18, illetve 15 évre ítélték.

Azóta is büntetésüket töltik, ahogy Weiszdorn Róbert is, aki börtönlelkésznek készül – 74 éves koráig legalább rács mögött marad. A nyolc embert kivégző Nagy László, a móri mészáros egy partvisnyélre felakasztotta magát a cellájában. Az összeesküvés-elméletek hívőit ez sem győzte meg arról, hogy az ügy minden piszkos részlete tisztázódott már. „A közvélemény pedig olyan jó hívő, hogy elhiszi, hogy egy partvisnyél elbír egy 50 kilónál nehezebb embert anélkül, hogy eltörne. És akkor még nem vizsgáltuk meg, hogy hogyan került a cellájába egy partvisnyél!" - írta egy kommentelő a gyilkos haláláról szóló cikk alá.