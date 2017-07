Nem kell sokat várniuk a Green Holidays károsultaknak a pénzükre

Amint az már korábbi sajtóközleményeikből is kiderült a Green Holidays Kft. a nemzetközi utazásszervezői tevékenységére az UNIQA-val kötött kezesi biztosítási szerződést A biztosítási szerződés alapján az UNIQA 500 millió forint erejéig vállalta vagyoni biztosíték nyújtását. Számos hír látott napvilágot arra vonatkozóan, pontosan melyik előlegezett vagy megvásárolt utakra vonatkozik a gyakorlatban a biztosító szolgáltatása. Ezt a Kormányhivatal hatékony közreműködésével a mai napon sikerült jogi szempontból körvonalazni - tudatta közleményében a társaság.Társaságunk számára egyértelművé vált a kárbejelentések alapján, hogy az általunk szerződésben vállalt 500 millió forintos keret kimerítésre kerül. A legfontosabb most számunkra az, hogy megállapítsuk, milyen módon kerül az összeg jogszerűen elosztásra és, hogy szolgáltatásunk a lehető leghamarabb eljusson károsultakhoz, így már július végén elkezdjük a kártalanítást - fogalmaztak.Kihangsúlyozták, hogy a társaság első prioritásként minden Magyarországra hazautazni szándékozó Törökországban szükséghelyzetbe került honfitársunk részére biztosította a hazajutás lehetőségét. Összesen 734 utast hoztak haza, 20 különböző törökországi szállodából, csupán 3 nap leforgása alatt, 4 charter géppel, melyeket külön erre az útra szerveztek.A hatályos jogszabályok alapján a biztosító szolgáltatása kizárólag azokra az utasokra vonatkozik, akik a Green Holidays Kft.-vel mint utazásszervezővel kötöttek utazási szerződést, vagy a Green Holidays Kft. utazási csomagját vásárolták meg utazásközvetítőn keresztül.Eszerint ebbe a körbe a ténylegesen a Green Holidays Kft. által utazásszervezőként összeállított, utazási csomagban értékesített utak tartoznak, ezek azok, melyek az UNIQA által vállalt kezesi biztosítási fedezeti hatálya alá esnek. Az ebbe a csoportba tartozó utasok legfeljebb a megkötött utazási szerződésben szereplő összeg erejéig jogosultak az elmaradt vagy meghiúsult utazásaikkal kapcsolatban a biztosító szolgáltatását igényelni.A Kormányhivatallal való egyeztetésen elhangzottak alapján a biztosító arra törekszik, hogy az ebbe a kategóriába eső, megalapozottan igényt érvényesítő utasok részére a lehető legkorábban – akár már július végétől – megkezdjék a kifizetéseket egyelőre un. szolgáltatási előleg formájában.Az UNIQA Biztosító azt javasolja, hogy azok a károsult utasok, akik nem a Green Holidays Kft.-vel szerződtek, és az utazási szerződésükön sem a Green Holidays Kft. szerepel, mint utazásszervező, szíveskedjenek az utazási szerződésen/utazásközvetítői szerződésen utazásszervezőként/utazásközvetítőként feltüntetett partnerüktől tájékoztatást kérni a befizetett előlegek és részvételi díjak visszafizetéséről.Az UNIQA Biztosítónál a kárügyek feldolgozása továbbra is folyamatosan zajlik. Ennek eredményeképpen a fent leírtakkal összhangban, minden beérkezett igényt automatikusan megválaszolnak. Megalapozott kárigény esetén a pozitív válasszal egyidejűleg az előleg kifizetése is megindításra kerül, ellenkező esetben elutasító levélben fogják értesíteni az érintetteket.Tehát minden beérkezett kárigény feldolgozása folyamatban van és megválaszolásra kerül, a már beküldött igényekkel kapcsolatban más teendője az érintetteknek nincs.