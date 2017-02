Nem kell tovább vigyázni a kicsik tankönyveire, új alaptanterv is készül

Márciusra elkészül az új nemzeti alaptanterv (NAT) koncepciója, amelyet következő lépésként társadalmi egyeztetésre bocsát a szaktárca, és amelynek bevezetése a 2019/2020-as tanévben várható – olvasható a Magyar Idők pénteki számában.Jelenleg a magyar tantervi rendszer háromszintű: a NAT-ból, a kerettantervekből és a pedagógiai program részét képező helyi tantervekből áll.A lap birtokába került háttéranyag szerint az új NAT egyik legfontosabb feladata, hogy korszerűsítse a korábbi elképzeléseket, irányokat, és megfelelő kereteket biztosítson a versenyképes oktatáshoz. Újra kell gondolni a kompetenciafejlesztés fogalmát és annak minden elemét: az ismeret, a készség, a képesség, a kimeneti szabályozás fogalmát is.Az oktatási kormányzat célja, hogy egy olyan koherens szabályozási rendszer jöjjön létre, amely a jelenleginél erőteljesebben épít a pedagógusok szakmai tudására – hívták fel a figyelmet. Palkovics László az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában pedig a tartós tankönyvek kivezetéséről, valamint az egyetemek egymás- és a vállalatok közötti kutatási és fejlesztési kapcsolatainak erősítésének támogatásáról beszélt.Szülők felvetése nyomán döntött a kormány az 1. és 2. osztályos diákok tartós tankönyveinek „kivezetéséről" – jelezte az oktatási államtitkár az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Palkovics László azt mondta: tavaly tavasszal „szülői oldalról" vetették fel, hogy az 1. és 2. osztályos tanulók esetében nehéz a könyveket „tartós állapotban" megőrizni, a beleírtakat radírozni, majd visszaadni. A kormány ennek nyomán hozta meg döntését, hogy ne terheljék feleslegesen a szülőket. Az idei költségvetésben már számoltak is ezzel – jegyezte meg.Az oktatási államtitkár hozzátette: megvizsgálják, hogy a 3. és 4. osztályosokra is kiterjesszék a tartós tankönyvek kivezetését.Palkovics László az M1 műsorában szólt arról is, hogy a következő években összesen nagyjából 120 milliárd forintos keret áll rendelkezésre az egyetemek egymás közötti, valamint az egyetemek és vállalatok kutatási és fejlesztési kapcsolatainak erősítésére. Az államtitkár azt mondta: a cél az, hogy 2020-ig kialakuljanak az egyetemek és vállalatok közötti kapcsolatok, legyenek szabadalmi portfólióik és a jövőben már maguktól újra tudják termelni ezeket a forrásokat.A pályázati program kiemelt része, hogy a felsőoktatásba új kutatókat, vállalati szakembereket is bevonjanak, akik gyakorlati, tapasztalati tudást adhatnak át a hallgatóknak. Célja az is, hogy hazahozzák külföldről a magyar szakembereket - emelte ki az oktatási államtitkár.