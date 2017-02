Nem lesz létszámleépítés az adóhatóságnál

Nem lesz létszámleépítés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI megkeresésére.



A Magyar Nemzet csütörtökön arról írt, hogy az idén újabb, akár kétezer fős leépítés is várható a NAV-nál.



A szaktárca leszögezte: nem terveznek létszámcsökkentést. Ezt egyrészt azzal indokolta, hogy a 16 hónapja tartó létszámzárlatnak köszönhetően jelenleg már csak 19 ezer 500-an dolgoznak adóhivatalnál, míg tavaly januárban még 21 ezer 300 munkatárs dolgozott ott.



Másrészt, a magyar adó- és vámhivatal uniós összehasonlításban az egyik legtöbb feladatkörrel bíró szervezet, és ezeket a feladatokat csak megfelelő számú és szakképesítésű dolgozóval lehet ellátni - emelték ki.



Megjegyezték, több intézkedést is olyan hatékonyan hajtott végre a hivatal, hogy ezek - mint például az ekáer vagy az online pénztárgép - nemzetközi szinten is példaértékű és másolandó modellé váltak.



A Magyar Nemzet információi szerint Bakonyi Tibor, az informatikai főosztály vezetője távozott a NAV-tól, Suller György Attila sajtófőnököt pedig leváltották.



Ezzel kapcsolatban a szaktárca azt közölte, hogy Bakonyi Tibor és Suller György munkájára 2017. február 1-jétől más munkakörben számít a NAV