Nem létező tárgyakat hirdetett a neten, sokan bedőltek a budapesti nőnek

A budapesti nő fiával és testvérének élettársával bűnszövetséget alkotva előre eltervelten valótlan tartalmú internetes hirdetéseket adtak fel nem létező tárgyakat, többnyire műszaki cikkeket hirdetve. Ebből a célból bankszámlákat is nyitottak, amelyekre 2015 decembere és 2017 tavasza között összesen 1.229.770 forint folyt be az ország különböző pontjain lakó 91 sértettől.



A vádlott emellett egy általuk négy napra kibérelt budapesti lakást is – interneten elhelyezett hirdetésen keresztül - bérbe adott egyszerre két sértettnek is, határozatlan időre. Ezzel a cselekménnyel két nap alatt 210.000 forintra tett szert.



Az előzetes letartóztatásban lévő elkövető terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele a halmazati szabályokra tekintettel négy és fél évig terjedő szabadságvesztés - tájékoztatta a kisalfold.hu-t dr. Takács Péter főügyész.