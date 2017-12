Nem nagyon alakul az ellenzéki összefogás

Jelenleg sem az Együtt, sem a Momentum nem állna be az MSZP által támogatott Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt mögé - derült ki az MSZP, az Együtt és a Momentum képviselőinek vitájából.



Az RTL Klubon kedden késő este sugárzott Magyarul Balóval című műsorban Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője kiemelte: Karácsony Gergely nem az MSZP miniszterelnök-jelöltje, pártja csak támogatja a politikust. Ugyanakkor hozzátette: úgy vélik, Karácsony Gergely alkalmas arra, hogy egy "közös ellenzéki fellépés megjelenítője" legyen.



A szocialista politikus azt mondta: csak közös fellépéssel lehet megnyerni az egyéni mandátumok több mint felét, egy közös miniszterelnök-jelölttel, aki megjeleníti ezt a politikát és ezt a szándékot. Közös lista kell, 106 közös jelölt - szögezte le.



Harangozó Tamás azt mondta: céljuk, hogy 60 képviselői helyet elhozzon az ellenzék, "ez garantálja a kormányváltást". Kifogásolta az Együtt javaslatát, amelyben már azt is nehezen érthetőnek nevezte a választók számára, melyik választókerületben kire kell szavazni.

A szocialista politikus arról is beszélt, a kisebb ellenzéki pártokkal azután lehet tárgyalni, hogy a nagyobbak megállapodtak.



Juhász Péter, az Együtt elnöke ezt kifogásolta, szerinte a kis pártok egy-két százalékán is "elcsúszhat" egy-egy körzet. Hangsúlyozta: ők a kezdetektől azt szorgalmazták, hogy üljön le az ellenzék és beszéljék meg milyen koordinációban működnek együtt a 106 választókerületben.

Az Együtt nyitott a 106-os koordinációra - tette hozzá Juhász Péter, aki kérdésre válaszolva azt mondta: jelenleg mintegy ötven nyerhető hely van.



A pártelnök kifogásolta, hogy az MSZP és a DK külön tárgyal, ami szerinte szemben áll azzal, hogy minden egyéni választókerületben csak egy baloldali ellenzéki jelölt legyen. A különalku lesz az ultimátum, mert ezzel arra kényszerítik a többi pártot, hogy "mindenki mindenki ellen induljon" - vélekedett.



Megjegyezte: az Együttnek úgy tűnik, Karácsony Gergely az MSZP listavezetője, és miniszterelnök-jelöltje. Juhász Péter kiemelte: az Együtt korszakváltást szeretne, ezért beszélnek egy "új pólusról". Ehhez az "új pártoknak" kellene egy listán lenniük.



Az Együtt elnöke sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a Momentum és az LMP nem nyitott erre, s hozzátette: az MSZP-vel és a DK-val nem mennének közös listára.



Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője azt mondta: pártjuk eddig nem állított miniszterelnök-jelöltet, arról nem volt szó, hogy Karácsony Gergelyt támogatnák. Kiemelte: Karácsony Gergely egy olyan "koncepciót képvisel, ami a Momentum számára ki van zárva".

Szerinte nem arról kell beszélni, hogyan fogjanak össze az ellenzéki pártok hanem arról, ami az embereket érdekli. Nem lehet behozni a közvélemény-kutatásokban mért mostani lemaradást az MSZP által javasolt összefogással, amire az is bizonyíték, hogy 2014 óta tovább nőtt a különbség a baloldali és a kormánypártok között - hangsúlyozta.

Szerinte nehéz helyzetben vannak a pártok, mert nincs elég szavazójuk, sokan eltávolodtak a politikától.



Azt mondta: a Momentum jelöltjeinek többsége korábban nem politizált, jellemzően civilek, nem indultak korábbi választásokon így nehezen mérhetők az esélyek. Ezzel együtt a Momentum saját egyedüli jelöltjei által több tucat választókerületet nyerhetőnek tart.