Nem tétlenkedett szabadulása után - Két nap alatt három házba tört be egy budapesti férfi

A más bűncselekmények miatt korábban jogerős szabadságvesztésre ítélt férfit. Pár nappal később az alábbi, vád szerinti bűncselekményeket követte el Budapest III. kerületében - tudatta sajtóközleményében a Fővárosi Főügyészség.A vádirat szerint 2017. szeptember 28-án egy III. kerületi lakóház teraszajtaját befeszítette, majd a házba bejutva, onnan műszaki cikkeket, így tabletet, mobiltelefont, wifi routert tulajdonított el több mint 100.000 forint értékben.Másnap reggel a vádlott egy óbudai lakóház kerítését bontotta meg, majd egy - a szomszéd ingatlanról elhozott - létrát az épület oldalának támasztott, felmászott a nyitott tetőtéri ablakig, majd azon keresztül bejutott a házba, ahonnan ezt követően tabletet, laptopot, játékkonzolt, ahhoz tartozó játéklemezeket tulajdonított el összesen mintegy 170.000 forint értékben.Ezt követően, még ugyanezen a napon a vádlott visszament arra a környékre, ahol előző nap tört be a fent írt lakóházba, majd egy azzal szomszédos ház ablakát befeszítette. Innen is elektronikai eszközöket, így több tabletet, valamint emellett karórát, táskát, különböző ruhaneműket, és cipőt tulajdonított el. Az eltulajdonított dolgok összértéke meghaladta az 1 millió forintot.A többszörös visszaeső elkövetőnek minősülő, jelenleg is előzetes letartóztatásban lévő férfival szemben a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség több rendbeli, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette, illetve vétsége miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra.