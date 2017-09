Nem tudnak diákigazolványt adni az iskolák a tanulóknak

Az Indexnek írtak levelet az olvasók, hogy leállt a diákigazolványok gyártása. Az egyik leveletakinek az a feladata, hogy a gyerek és szülő által hozott okmányirodai adatlap alapján megrendelje egy webes felületen az igazolványt.- írta a lapnak az iskolatitkár, aki arról is beszámolt, hogy májusban hivatalos értesítést kaptak az Oktatási Hivataltól, hogy megújul az Oktatási Igazolványok Intézményi Adminisztrációs Rendszerének oldala, nyáron nem lesz elérhető, de júliusra kész lesz. Aztán nyáron jött a következő email, hogy mégsem készült el, de majd szólnak, ha megvan.Attól vált a helyzet súlyossá, hogy csak a május előtt leadott igénylésre ki tud adni ideiglenes igazolványt, aki viszont erről lemaradt, az ideiglenest sem kaphat.

Budapesten például nem tudnak kedvezményes bérletet vásárolni, mert a BKK - az egyik olvasójuk beszámolója szerint - azt mondta az iskolájuknak, hogy iskolalátogatási igazolást nem fogadnak el.A lap úgy tudja, hogy iskola felhívta a BKK-t, de ott nem tudtak a problémáról, vagyis az Oktatási Hivatal nem értesítette őket arról, hogy Magyarországon hónapok óta nem lehet új diákigazolványt kiállítani.De tulajdonképpen ugyanez a probléma mindenütt az országban, mivel az utazási kedvezményeket csak diákigazolvánnyal vagy - jogszabályban meghatározott - helyettesítő okmánnyal lehet igénybe venni. Ez azonban most nem sokat ér, ugyanis- amire jelenleg szintén nincs lehetőség.A lapnak egy iskolaigazgató arról számolt be, hogy ugyan elindult az oldal, most viszont azért nem tudnak rendesen dolgozni, mert állandóan leáll, vagy kidobja az iskolatitkárokat a felület, vélhetően a túlterhelés miatt is.A lap egyik munkatársának azt mondták az egyik iskolában, hogy, egy másikuknak a szülői értekezleten annyit mondtak, hogy nem érkeztek meg, előreláthatólag minimum egy hónapig nem is fognak. Ha valakinek lejárt, kérjen rá a titkárságon új érvényesítő matricát. Ha az sincs, akkor iskolalátogatásit.Az elsős diákok a diákigazolvány igénylésével egyidejűleg az iskolában kérhetnek igazolást, azzal vásárolhatnak budapesti diákbérletet. Ezt a diákigazolvány igénylésére szolgáló rendszerből, központilag sorszámozva nyomtatják ki, megjelölve benne, hogy a diákigazolvány igénylése folyamatban van - közölte múlt héten a BKK.A közleményben azt írták, az igazolás 60 napig érvényes, és ha ezalatt nem készül el a diákigazolvány, újabb igazolást kell kérni. Az igazoláson szerepel a tanuló 11 karakterből álló oktatási azonosítója, ezt kell megadni a tanulóbérlet vásárlásakor.