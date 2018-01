Nem volt hosszú a szabadság: elfogták a Sopronkőhidáról szökött életfogytos rablógyilkost

A Készenléti Rendőrség járőrei elfogták a Sopronkőhidai Büntetés-végrehajtási Intézetből megszökött férfit, írta szombat reggel a police.hu: a részletekről a kisalfold.hu tudósításában tájékozódhatnak , ahol képeket és videót is nézhetnek. .

Egy 37 éves férfi, aki a Sopronkőhidai Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottja volt, 2018. január 12-én délelőtt - eddig tisztázatlan körülmények között - megszökött. A Soproni Rendőrkapitányság elrendelte a körözését. A Készenléti Rendőrség járőrei a férfit 2018. január 13-án 1 óra 28 perckor Sopronban elfogták, előállítása folyamatban van. A lakossági bejelentéseket a rendőrség ezúton is köszöni - írta a police.hu.



A kisalfold.hu tudósításából kiderül: a fogvatartott férfi munkavégzés közben szökött meg a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönből pénteken. Orosz Zoltán, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szóvivője elmondta, a börtön foglalkoztatási programjában részt vevő férfi a déli órákban megszökött a munkavégzés helyszínéről. A rab nem külső munkáról szökött meg, hanem a fegyházhoz tartozó valamelyik munkahelyről. Sopronkőhidán ugyanis a fogvatartottak jó része dolgozik; itt varrják a rabruhákat, van lakatosműhely, faipari műhely is.



A büntetés-végrehajtási intézet és a rendőrség azonnal megkezdte a 36 éves férfi felkutatását. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az esettel kapcsolatban belső vizsgálatot indított - tette hozzá a szóvivő.



Később a fegyház előtt tájékoztatta a sajtót a szökött rab után indított hajtóvadászatról és a körülményekről Orosz Zoltán, a BVOP szóvivője. Elmondta, az esettel kapcsolatban a belső vizsgálat a személyi állomány több tagjának a felelősségét is megállapította. Az országos parancsnokság a börtön területén működő gazdasági társaság biztonsági vezetőjét, valamint három munkáltatási felügyelőt, illetve egy biztonsági felügyelőt beosztásukból azonnali hatállyal felfüggesztettek.



Nagy erőkkel keresték a szökött rabot, aki egy idős asszony agyonverése miatt ült. Többszörös visszaeső, aki életfogytiglani fegyházbüntetését töltötte Sopronkőhidán.